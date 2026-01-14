吴慧妍 - 膳食指南大反转？ | 营爆生活

美国一直面临健康隐患。近九成的医疗支出用于治疗慢性疾病，其中很大部分与饮食和生活习惯有关。超过七成的美国成年人超重或肥胖，近三份一的青少年还有糖尿病前期。



近日，大家可能亦留意到美国衞生与公共服务部长（Robert F. Kennedy Jr.）及美国农业部长（Brooke Rollins）发布了《2025-2030美国膳食指南》。当中建议包括增加蛋白质摄取、减少糖分、高度加工食物及添加剂（包括色素及防腐剂），并放宽对酒精饮品的限制。



此举都引起医学界一些回响。美国医学会在周二的新闻稿中赞扬，这项指南凸显高度加工食物、含糖饮料以及过量摄取钠，都是促使心脏病、糖尿病、肥胖及其他慢性疾病的原因。美国心脏协会亦赞扬新指南强调增加蔬菜、水果和全谷类的摄取。同时，亦限制添加糖、精制谷类、高度加工食品和含糖饮料的摄取。但他们对此指南推动多吃肉类表示一些担忧，因并非所有肉类的健康程度相同，如过量摄取红肉，便会超出钠和饱和脂肪的建议摄入量，增加罹患二型糖尿病和心血管疾病等风险。还有，虽然指南强调选择全脂乳制品，但美国心脏协会仍鼓励市民选用低脂或脱脂乳制品，有助心脏健康。



笔者个人认为，饮食模式因人而异，如对自己的饮食模式或健康有疑问，可咨询你的家庭医生或注册营养师。



吴慧妍