李居明 - 扮嘢天后江欣燕 化身「街市菜苗」 | 李居明大师会客室

我在刚刚出版的《马年通胜》中特别撰文《高市早苗前世今生八字大破解》，为何《粤剧特拉普4.0》中，会有「街市菜苗」与「黑熊」一起出现呢？我在此文中揭示了秘密，并会首次通过粤剧的功架表演，令「黑熊」也成一角色。由于这出戏太受欢迎了，沙田大会堂特别加开三楼的超特等位满足大家的看戏热情，扑飞要快了！



《粤剧特朗普4.0》已经是第二次开记者会，因为加入了「扮嘢天后」江欣燕饰演的「街市菜苗」，即日本首相高市早苗。第一次记者会江欣燕穿了红色长裙，以特朗普女儿伊万卡的造型出场，但这次记者会，她不仅要吊高对眼，还要加建下巴，完全不同的两个人物，非常有挑战性！江欣燕现场大讲日文，许多记者和网民表示如果不细看，真的看不出她是江欣燕。



由于近期国际局势的戏剧性变化，所以即将贺岁演出的4.0版又会加插全新角色与桥段，由龙贯天扮演委内瑞拉总统马杜罗，而且因为多了人物，只好忍痛删减某些戏份，否则一次过完成要4小时，现在浓缩成3小时，所以「非常抵睇」。



说说高市早苗吧！她的八字是「己」土生于「卯」月，用神要火土，丙午年极多火土，旺了她的运，故她也爱「午」火月生的美国和特朗普，拍拖挠手见传媒，风骚之极，成为赤马红羊劫忌火国家中最抢镜的主角。黑熊是「戊戌」之土，其卦象是「大地震」，黑熊频频出没，乃大地震及火山爆发的先兆。而高市早苗脸上凹凸不平，也暗喻「土」之异动，身为首相，其面部特征亦会应在其国家的运势。这是为何「街市菜苗」要吊高眼、加建下巴的原因！《马年通胜》、《马年运程》已出版，马年风水展在铜锣湾金朝阳中心举行，欢迎莅临参观选购！



香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。

李居明