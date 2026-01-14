Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺 - 平安夜里的琴音 | 任意行

张诺
2小時前
生活 专栏
　　去年圣诞节前夕，空气中弥漫着香港独有又中又西的节庆气氛。而在城市心脏的香港公园一隅，一场午后的彩排，飘送动人的美乐，令不少路人伫足细听。

　　指挥家吴怀世带领香港城市室乐团为香港电台的圣诞节音乐会演练，而舞台的焦点，是小提琴家柳爱莎。当她弓弦轻引，布鲁克纳《G小调第一小提琴协奏曲》的旋律流淌而出，琴音拥有水晶般的澄澈与丝绒般的温暖，乐句在她指间灵动起伏，时而细诉心事，时而激昂飞扬，乐曲中丰沛的浪漫情思，抒发得淋漓尽致。最动人的一刻，莫过于彩排间歇，伴奏的乐团小提琴手也不禁摇动琴弓，无言地致以同行间最高的赞美。在这个并非正式音乐厅的「小露天空间」里，没有华服与灯光，唯有音乐本身，让我听见了或许是此生最完美无瑕的一次布鲁克纳。

　　这份撼动，在平安夜正式音乐会上扩大，每一位观众的心神，都被柳爱莎的演绎俘虏，她的技巧浑然天成，完全服务于深刻的情感表达。这让我想起她提倡的音乐理念：「技巧只是为了服务音乐意图而存在。」柳爱莎不是在「拉奏」一首协奏曲，而是在「诉说」一个故事。她的琴音之所以直击人心，正因为其中灌注了超越乐谱表面的个人思索，那是在无数次练习与反思后，终于寻获的、独属于自己的声音。曲终时，观众掌声久久不息。

　　柳爱莎在音乐会后告诉我这名古典音乐迷，她全新音乐专辑在筹备之中，将于今年面世。这消息令我万分期待，等待她的音乐在我的音响系统中再次如花绽放。

张诺

张诺 - 西京奥运 | 任意行
　　3名亚洲艺术家在北京奥运期间举办了一场用西瓜踢足球、马拉松睡觉的荒诞赛事，在17年后在大馆展出，依然引发人们重新思考那场盛大赛事的意义。 　　2008年8月，全球目光聚焦北京，这座城市精心准备了7年，举办世上瞩目的奥运会。几乎同时，在北京草场地艺术区的一个画廊里，另一场「奥运」悄悄开幕。3位艺术家－－中国的陈劭雄、日本的小泽刚和韩国的金泓锡－－组成了「西京人」小组。 　　「西京」这
2026-01-12 02:00 HKT
