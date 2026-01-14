KellyChu - 大棠枫香林红叶有得睇 青衣公园落羽杉如美画 | Executive日记

踏入冬季，Kelly发现香港都有唔少地方可以欣赏到红叶美景，畀你感受浪漫嘅冬日氛围！讲到香港睇红叶，好多人第一时间就谂起大榄郊野公园嘅大棠枫香林。根据渔护署网站资讯，大棠枫香林啲红叶已经「红晒」啦，想去嘅朋友可以留意吓。



除咗大棠，康文署都推介咗几个红叶观赏点，好似青衣公园、北区公园、杨小坑锦簇花园同元朗公园。当中青衣公园嘅人工湖畔种咗几棵落羽杉，到咗秋冬会变成金黄色同红色，湖水倒映秋叶有如美画，Kelly都忍唔住想去打卡！如果去北区公园睇枫香树，就记得去观景台欣赏最佳角度嘅景色喇。



其实啲树叶会转色，系因为佢哋有唔同色素。虽然香港系亚热带地区，但香港嘅公园都好用心咁种咗好多会随季节变色嘅树木㗎！渔护署同康文署网站亦会定期更新红叶情况同交通安排，咁就唔怕摸门钉，可以影到靓相啦！



KellyChu