李纯恩 - 登山 | 好好过日子

内地消息报道，有五个人在陕西秦岭登山，一人中途退出下了山，之后另外四人失联。当地组织搜索队上山，救回一人，两个人已经死亡，还有一个堕崖，凶多吉少。



十年前常去川西贡嘎山区旅行拍照，记得有一次在山里遇到两队登山队，一队五人来自俄罗斯，一队三人来自美国，都准备去「攻顶」登主峰。贡嘎山有「蜀山之王」的称号，主峰高7508.9米，是一座攀登难度特别大的高山，据说登顶的死亡率为百分之五十。这也是听当地人说的，不知是否准确，反正凶吉参半。我几次去都在四千米处的燕子沟扎营过夜，为的是等待第二天日出时遥看主峰「日照金山」的美景，看完就下山。那一次下山之后，就听说美国登山队全军覆没。好像是遇到了雪崩，搜索队上山找到一个队员的尸体，还有一个掉在深渊下，看得见，捞不到。另有一个失踪没找着。



登高山攻顶的人都喜欢高难度挑战，越是难度高的山峰越能激发他们的挑战之心，所以像贡嘎山这样的险山，吸引力也特别大，若能登上顶峰去，特别有满足感。



这种挑战大自然的勇气可嘉，令人敬佩。但是，许多人登上了顶峰就会用上「征服」这个字眼，却又令人听起来十分碍耳。登上高山充其量就是自我挑战，大山高峰一直在那里，根本不存在甚么征不征服，一爬到顶峰就说「征服了XX峰」，那不过是人类的自大自高而已，反倒少了对大自然的敬畏。登山者所谓被征服的，其实只是自己。自我挑战赢了，也就是征服了自己。



俗话说「欺山莫欺水」，其实山水都欺不得，一个「欺」字存了轻蔑之意，对大自然没有敬畏之心，结果，常常没有好结果。



李纯恩