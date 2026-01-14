小董 - 老人家总是跌倒 | 轻松养生

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董
2小時前
　　一直把小董当成家庭医生的病人们，跟我一起走过二十个年头，我成熟了，他们老了！

　　很害怕大清早电话响起，必定是急诊，谁个老病人又跌倒了，轻则挫伤扭到，重则裂骨移位，家里人时常讲的一句话：「成日叫你小心啲！唔好咁急吖嘛⋯⋯」你们都错了！长辈不是不小心，而是可能是患了「肌少性肥胖」！

　　当发现家中长辈「走路慢了、动作变少、常忘东忘西、睡不好、血糖也开始升高」，别想着是衰老退化，应是肌少性肥胖（sarcopenic obesity）偷偷恶化！今日跟大家讲解一下这个「老人病」的问题：

　　方太太65岁，因记忆力变差、睡不好、血糖上升，被家人带来，她不爱动，加上退休后作息不规律、饮食习惯又因胆固醇稍高而大大改变、不肯运动，看起来只是微胖，但实际检查其体脂肪率高达48%（非常高），肌肉量明显不足，握力低、平衡差、容易疲倦、走几步路就喘气、认知稍退化，注意力差，情绪不稳⋯⋯这种状态，正是临床上越来越常看到的「肌少性肥胖」。是一种「脂肪太多、肌肉太少」的结合型危险状态。（中央肥胖、下臀大、腿粗、臂粗是许多中年至老年人常见的问题）

　　根据2024年研究，针对60岁以上长者的大型研究指，若同时体脂过高＋肌力不足，3年内死亡率显著升高。

　　•用BMI定义肥胖＋肌少症：死亡风险上升2.73倍

　　•用体脂率定义＋肌少症：死亡风险上升1.43倍

　　换句话说，这两种问题加在一起，身体的压力是「加乘」，而不是「加总」！

　　方太太外观看起来只是「有点肉」，但其身体处于一种「代谢功能差＋肌肉保护力失效」状态，导致容易跌倒、容易发炎、血糖控制变差、失智风险上升、死亡率升高。必须利用中药加营养调整：

　　1. 营养补肌＋减脂

　　•蛋白质增加：每天至少每公斤体重1.2克（鱼、蛋、豆、蛋白质粉）

　　•控糖饮食：戒掉甜食、少吃淀粉

　　•摄取抗发炎营养素：如Omega-3、维生素D3、天然钙片等等（老人家如有心脏药或薄血药长期服用中，不建议自行服用这类补充剂）

　　2. 量力而为的运动处方

　　•阻力训练：从弹力带开始训练下肢与核心稳定

　　•日常步行计步：从每天3000步开始逐渐增多

　　3. 追踪身体组成与功能指标

　　追踪睡眠品质、记忆功能与血糖变化！

　　孝顺的仔女们，知道这类「看起来只是有点胖、只是比较不爱动」情况，很容易被忽略。但其实：肌肉是生命保险（肌肉健康不容易失衡跌倒；脂肪太多会让身体长期处于慢性发炎状态）！中医能从望闻问切找到这个病的蛛丝马迹！别等到这家有一宝真的摔坏了才补救便迟了！这是一个可以预防、也可以改善的健康陷阱。

学贯中西的大爱中医师博士
小董

