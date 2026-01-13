林静 - 以卷曲纸艺留住生活 | 红棉树下

疫情年代，世界突然静止，旅行的想望被折叠进生活的缝隙里。对于刚从英国归港的Amy而言，这段停顿却意外开启了一扇微观世界的门。百无聊赖中，她拾起手边折幸运星的纸条，尝试卷曲。起初指尖的笨拙，引领她走进美术用品店，发现了一整个属于卷纸艺术的宇宙。从此，纸张在她手中苏醒，被赋予了全新的螺旋形生命。2022年，她创立「Well Voyaged」，带着这些细腻的纸卷走向市集，开始与人分享这份从静止中诞生的动人风景。



她的灵感，是日常撷取的诗篇。那不是遥不可及的殿堂之美，而是菜市场蛋灯晕开的一团暖红，是古老门环上的斑驳铜绿，更是茶餐厅里一块淋满糖浆、热气蒸腾的西多士。Amy像一位城市采集者，将这些镶嵌在生活里的熟悉光景，透过纸条的卷、捏、拼贴，封存成可佩戴的记忆。「卷纸就是我的日记。」她如此定义。于是，艺术脱下了高冷的外衣，成了耳畔、颈间或衣襟上一段会呼吸的故事，成为个人风格里，最具温度的注脚。



这份创作，更是一场温柔的文化守护。她特意将许多香港独有的视觉符号－－那些可能在急速发展中悄悄褪色的事物－－凝进作品里。最令她动容的，是客人们戴着这些饰品远游，在异地向人述说它们的来历。一个红吊灯耳环，背后是香港街市的早晨；一对西多士袖扣，连系着一份本土的甜腻情怀。作品因此超越了物件本身，在分享中叠加了新的记忆与情感，让香港的滋味，在世界的不同角落，被看见、被记得。



在材料上，她践行着一种浪漫的循环哲学。主体是色彩丰富的专用纸条，但礼物包装纸、用过的利是封，这些节庆后往往无处可去的灿烂纸张，都成了她宝贵的素材。甚至有熟客特意将留之无用、弃之可惜的美丽纸品交托于她，期盼一份华丽的转生。这让她的创作，从一开始就蕴含了「续写」与「重生」的意义，让美感与永续，在指尖悄然结合。



Amy以纸为舟，以卷为桨，在方寸之间航行，证明了最深远的旅途，未必在远方，而可以在我们最珍视的、咫尺之间的日常里，温柔抵达。



林静