李纯恩 - 霜打菜 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
4小時前
生活 专栏
　　气温下降，新界菜田里的菜都结了霜。菜农说菜叶结霜之后会变黄，卖相差了，但不影响味道。

　　结过霜的菜也叫「霜打菜」，外表是比碧绿生青的时候难看些，但味道却是比霜打之前要好得多。比如香港人叫「上海青」的小青菜，经霜打之后，外层的菜皮又黄又皱很不好看，但将外层剥掉，包在里面的菜心则又糯又甜，比霜打之前好吃得多。所以在上海，到了天气转冷，大家都在等待霜打菜上市，图的就是这一口鲜糯香甜的滋味。

　　天热的时候蔬菜大多乏味，天热再加雨水，菜就更加糟糕。但天气一冷，被霜一打，被初雪一侵，外层的菜叶紧紧包裹菜心而牺牲，菜心则因此得到温暖滋润，加倍鲜糯可口。夏天吃瓜果，到了冬天才真正尝到菜根香。

　　冬天的菜好吃不在生脆，而是鲜糯，这是一种属于冬天的口感。上海人到了冬天喜欢吃的塌窝菜就是这样。塌窝菜因外表扁塌塌似个软窝而得名，新鲜的塌窝菜跟刚上市的冬笋同炒，便是上海菜里的冬季佳肴「塌菜冬笋」，塌菜甜糯，冬笋鲜爽，上海人都好这一口。小青菜也是这样，将外面霜打的菜叶剥掉，里面就是鲜嫩饱满的菜心，清炒一碟，鲜糯中带着自然的微甜，我不吃素，但若有这一味鲜美的霜打菜，再配一小碟辣椒豆瓣酱，用来下饭也够了。

李纯恩

李纯恩 - 蟹黄油 | 好好过日子
　　本来到了这个时候，大闸蟹已经过时了，但大概因为是闰月的缘故，朋友说前两天在家吃了一顿，蟹的质量竟然非常好，膏满肉丰，令人惊喜。 　　&nbsp;一年一度，「留园雅叙」的薛小姐又送来了蟹黄油。现在许多商家都卖蟹黄油，但论味道，最好的还是「留园」的出品。「留园」的大闸蟹宴是每年蟹季的重点，常常一位难求，他们每年要用大量的优质江苏蟹，其中更有阳澄湖湖滨蟹府直送的正宗阳澄湖蟹，现拆现炒，做出来的
2026-01-12 02:00 HKT
好好过日子