林国诚 - 第一除障 | 五里山

林国诚 - 第一除障

林国诚
4小時前
　　丙午年绝对是不容易的一年，从我的经验是有方法，可以将个人的破坏程度减轻。甚至做过很多例子都没有出现破坏。我经验中最有效的是利用风水和藏传密宗的方法。当然肯定还有很多不同的方法，只是我不懂或尝试的次数不够例证。

　　我昨天再和我说的宁波车朋友见面，他说再一次确认，除了正常的功德，是有3个特需要做的日常功德。如上期所说他和庙寺用了一个非如法的方法，整个寺庙一同修持特定的法门15天。然后问卦和禅定，像清朝乾隆王的金瓶掣签。得出来有3个建议：第一在乙巳年尾找寺庙或密宗中心做大黑天除障法。今年香港创古中心密宗佛教中心的除障法是由2月14日开始到16日晚上11点。资料在网上可找到，费用全免，总之先登记参加。场内我会要求工作人员每节都尽量重新讲解，不会担心不懂修法，在喇嘛带领，中心的目的就是要帮助众生。这是大恩师创古宁波车的大愿力。千万不要害羞。令到众生得到密法加持正是我们金刚弟子的责任。亦是我们要发的慈悲心。相反更感恩和多谢有新的善信给我机会学习慈悲。30年前我都是一个人甚么都不懂跑上创古中心参加法会。你我都可以。始终不够篇幅讲丙午年在日天和晚上修持最相应解决灾难的法门。（待续）

林国诚

林国诚 - 化解红羊劫 | 五里山
