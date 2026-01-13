曾安业 - 交通从来不止是交通 | 安业兴邦

城市的未来，不止写在政策文件里，也铺在路面之下。



近日，香港的交通议题再次热闹起来——粤车南下正式启动、中九龙绕道油麻地段通车、六号干线整条开通进入倒数阶段。对商界而言，这些并不是冷冰冰的工程，而是香港整体竞争力的提升，是一座城市如何看待自身定位、边界与未来发展的缩影。



先谈「粤车南下」。这项与「港车北上」构成粤港双向奔赴的策略性措施，已于上月23日正式实施，标志着粤港深度融合开启新里程。根据当局公布，首日入境的车辆几乎用尽了每日的百名配额，而截至1月3日当局已收到约2000宗申请、近400宗预约，反映政策整体深受欢迎，且有其刚性需求。



就像许多新政策的实施初期，「粤车南下」也出现了一些「小意外」，例如有内地司机不熟悉道路或违反道路守则，亦引起了车窗黑玻璃争议。不过，正如当年的港珠澳大桥，开通初期亦曾出现直巴配额不足、乘客在大桥「打卡」造成挤塞，以及东涌逼爆等问题，当局对症下药后便逐一解决，现在大桥已然成为大湾区人流、货流大动脉之一。



一言以蔽之，在粤港合作之下，没有解决不了的技术困难。希望当局能尽快完善措施、减少磨擦，让「粤车南下」继续顺畅上路，为加快大湾区互联互通提供更强实质动力。



除有跨境交通新政策实施，香港境内亦有新道路基建投入服务。中九龙绕道油麻地段于上月21日通车，日后繁忙时段往返油麻地九龙湾的车程，由30分钟大幅缩短至约5分钟。运输署预告，绕道的九龙湾至将军澳段已进入最后冲刺，争取今年内整条六号干线开通，届时繁忙时段往返将军澳市中心与油麻地的行车时间，将由65分钟大幅减至约12分钟。



交通基建一旦成网络，便不止是道路，而是城市资源重新配置的方式。作为企业管理者，我深知「时间成本」如何影响决策：物流是否顺畅、员工是否准时、客户是否愿意多来一次。这些看似琐碎的细节，累积起来，便是营商环境的真实质素。



日后的六号干线不仅打破将军澳只有一条对外主干道的局限，更会把西九龙与东九龙重新「拉近」。这对于启德体育园和发展区、邮轮码头商圈、西九文化区、东九创科与商贸带，都是实质的推动力。



交通，从来不止是交通。它是一个城市方向感：「粤车南下」反映我们愿意突破边界、拥抱融合；六号干线透视了香港的城市规划和发展布局。2025年的变化已让我们看到香港重新启动的力量；2026年，希望将会是这些道路真正被走活的一年。



曾安业