李纯恩 - 蟹黄油 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
6小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　本来到了这个时候，大闸蟹已经过时了，但大概因为是闰月的缘故，朋友说前两天在家吃了一顿，蟹的质量竟然非常好，膏满肉丰，令人惊喜。

　　 一年一度，「留园雅叙」的薛小姐又送来了蟹黄油。现在许多商家都卖蟹黄油，但论味道，最好的还是「留园」的出品。「留园」的大闸蟹宴是每年蟹季的重点，常常一位难求，他们每年要用大量的优质江苏蟹，其中更有阳澄湖湖滨蟹府直送的正宗阳澄湖蟹，现拆现炒，做出来的蟹粉蟹黄油特别鲜美。

　　大闸蟹季一过，若怀念这一口，接下来就是吃蟹黄油做的菜，蟹粉豆腐，蟹粉狮子头等美食，只要有蟹黄油，都可以做出来。用蟹黄油来炒饭炒意粉也是奢华的享受。如果手艺好，拌了肉馅做蟹粉小笼包，那更不得了。对我来说，心心念念的是一碗蟹粉拌面。

　　这碗拌面最好用优质的上海面，不然的话，日本的赞岐面也是佳选。下两扎面，煮面的时候将蟹黄油热好，面熟后捞出沥干，大碗中略放一点酱油增味，然后将热好的蟹黄油和热面加镇江醋加胡椒粉一起在碗里拌匀，蟹肉蟹黄融于热面之中，色泽斑斓，鲜美油润，这一口，真是美不胜收。

　　蟹黄油放在雪柜中可以储存一段时间，在此期间，早上拌一碗面，消夜拌一碗面，这种日子，幸福极了。

李纯恩

