李丞责 - 改变命运的关键 | 李丞责博士玄学信箱

问：李博士您好，我曾被算命先生批我是「穷苦命」，身边朋友也说我的面相看起来「一脸苦情」，劝我要改掉经常皱眉的坏习惯。请问博士，我还有甚么方法可以改命？

坊间常言「相由心生」，这并非指因为你长得「苦」才导致命苦，因果关系恰恰相反，是因为一个人内心烦恼多、执着重、思绪纷乱，才会不自觉地眉头深锁。这种长期的肌肉记忆，最终在脸上形成了纹路。



你提到的皱眉，在相学上会使眉心（印堂）产生直纹，称为「悬针纹」。印堂代表一个人的愿望与整体运势，若被纹路侵入，往往反映性格过于刚烈纠结，容易因执着而自寻烦恼。这其实与西方的微表情心理学不谋而合，面相其实是大脑情绪与性格习惯的累积数据库。



至于命运，虽说相由心生，但命也能由心改变。有些人命中财富丰厚，却活得不快乐甚至得抑郁症；有些人命里财不多，却过得自在快活。你说谁的命更好？



命运是人活出来的。假设命盘显示某人命中无大财，这或许是定数；但若此人性格开朗、懂得感恩，身边自然贵人环绕，甚至可能因此遇见一位经济优渥的老板或伴侣，令此人命中虽无大财，却依然能过富足幸福的生活。因此，看相算命的真正意义，在于「知己之短，而后修之」。算命不应是让自己越算越慌，而是像照镜子一样，看清不足后去调整心态。当你改变了看待事物的观点，待人接物的态度变得宽容，你的命运轨迹自然会随之转向。



最后谈谈改运物品。配戴水晶或摆放风水物品的作用，在于创造一个气场和谐的环境，作为一种能量辅助，让人心更容易平和。但归根究柢，关键在「人」。若一个人压根没想过要改变自己的性格与心态，只想靠外物转运，那是神仙也难救的。



著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。

李丞责