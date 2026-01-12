KellyChu - 殿堂级歌手Lea Salonga 领衔献唱贺迪士尼20周年 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
6小時前
为茉莉公主与花木兰献声嘅殿堂级歌手Lea Salonga，继2005年香港迪士尼乐园开幕典礼演出后，重返舞台，于过去的周日为香港迪士尼20周年带来只此一晚音乐盛会「迪士尼音乐传奇Live－Lea Salonga领衔献唱」，为20周年庆典添上奇妙色彩。

继开幕礼表演后重返迪园

　　喺奇妙梦想城堡璀璨灯光下，Lea以美丽动人声线向迪士尼公主与女王嘅勇气、梦想与精神致敬，为观众带嚟一个充满音乐与情感嘅澎湃夜晚。佢携手香港管弦乐团及香港迪士尼乐队一齐同台演出，由指挥家Maestro Gerard Salonga担任指挥，演绎迪士尼动画经典旋律。

　　当晚曲目有《A Whole New World》、《Let It Go》 、《Reflection》、《A Dream Is a Wish Your Heart Makes》等脍炙人口嘅迪士尼主题曲，6位深受喜爱嘅迪士尼公主及女王，包括茉莉公主、花木兰、蒂安娜、爱莎、灰姑娘与宝嘉康蒂，亦一同于奇妙梦想城堡现身，与Lea演绎这些经典故事，缔造一个难忘嘅奇妙夜晚。

KellyChu
 

这场音乐盛会为观众留下一个难忘夜晚。
