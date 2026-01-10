李纯恩 - 香港冬天 | 好好过日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩
3小時前
生活 专栏
　　近来朋友圈里有许多大雪纷飞的照片，都是在大雪纷飞的地方旅行的朋友拍的，有的在法国，有的在日本，有的在中国东北。雪景耐看，怎么看怎么好看。

　　幸好这几天香港也「寒冷」了，气温十度左右，新界更低。晚上在家，要穿件稍厚的衣服，不然会觉得有点冷。冬天要有点冬天的样子，香港的冬天像这样也算是有交代了。于是把厚一点的被子也拿了出来，夜里厚被裹身，特别舒服，很快睡着，便更觉得是在过冬天了。

　　香港的冬天也就如此而已。街上的行人好像已经把家里最厚的衣服都穿在身上了，这些衣服在香港其实也没几天可以穿，穿起来有一份珍惜感，就像从前女人穿皮草一样，一年也炫耀不了几天。不由想起以前有个才女，花了一百多万在纽约买一件名牌皮草回来，天天盼着降温。终于真的要降温了，心中大喜，以为第二天可以出风头了，不料当天晚上去派对，就见到一个名女人抢在冷锋之前，捷毛先登，穿了一件一模一样的皮草赴会，穿梭在衣香鬓影之中，备受称赞。才女大受打击，回家就把那件名牌皮草锁进衣柜，打入冷宫，据说此后一次都没有穿过。

　　现在没甚么女人会在香港穿皮草了，这倒也不是因为像那位才女那样怕跟同类撞款，而是香港的冬天已经暖得穿不得皮草，硬要穿出去，人家会觉得你有毛病的。

　　香港的冬天大致如此，可以冷几天，意思意思，总算有意思。我在这份意思中裹着厚被很快睡着，只是醒来发现大半个身子都在被子外面。还是热。

