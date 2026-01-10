Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯榕榕（Ruby） - 科研时尚 | 榕榕细语

榕榕细语
榕榕细语
冯榕榕（Ruby）
3小時前
　　　时装界近年将科技与功能视为主流方向，针对城市人通勤与日常的实际痛点，提供更贴心的穿搭选择。这些创新不再是冷冰冰的实验室产物，而是悄然融入生活，让穿衣变得自在而聪明。

‧穿戴式饰物

　　科技配饰正成为热门趋势，智能手表如今已远超基本计步功能，例如Apple Watch能即时监测心率、睡眠品质与压力水平，适合早起上班查看天气提醒，或午饭后轻松追踪步数，而且表带五花八门，亦有不同品牌联乘系列，更显品味。除了手表，眼镜界亦有新玩法，Ray-Ban Meta智能太阳眼镜外观与普通墨镜无异，内置AI语音助理与相机，步行中轻声问路或即拍街景，设计轻薄不觉负担。

‧温度智慧

　　更多科研物料专注解决香港式「忽冷忽热」，如今许多贴身衣物加入相应物料，能自动吸热储存再释放，例如Uniqlo AIRism Mesh UV长袖T恤，在冷气地方锁暖，出门遇阳光又不焗热，一件轻薄上衣就搞定早晚温差，省却层层堆叠的麻烦。另外HeiQ Smart Temp技术可随体温调节透气，运动后迅速干爽，提高舒适度；Omni-Heat Infinity从内里反射热量，午后街头微凉时披上，保暖却不臃肿。

‧抗菌洁净

　　疫情过后，大家对抗菌物料要求高了，加上忙碌生活的衞生需求，纳米银涂层已普及于日常单品。有几款科研物料可留意，如Capilene能抑制99%细菌，保持清爽无异味，轻松度一整天。Swiftly Tech加入DWR（Durable Water Repellency）防泼水，下雨溅湿即干，午餐污渍一擦即净，减少回家洗衣的负担；Coreloft纤维轻保暖，抗菌易洁，少洗多穿不成问题。

‧永续科研

　　永续是保护环境一大议题，开拓生物物料更显重要。蘑菇菌丝体植物皮革模拟真皮质感，却更环保，Stella McCartney x Mylo手袋柔韧耐磨，可生物降解不留负担。Adidas Stan Smith Mylo鞋履轻盈透气，碳足迹低让人穿得安心；高级品牌Hermès推出的Victoria手袋，亦使用由优质菌丝体培育的Sylvania植物皮革制作，提醒我们科技也能温柔对待地球。

冯榕榕（Ruby）

