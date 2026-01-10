KellyChu - 花墟公园开锣 大批市民试美食 鲜鱼午餐肉渔农嘉年华瞩目上市 | Executive日记

为推广优质本地渔农产品，渔护署、蔬菜统营处及鱼类统营处每年都会合办本地渔农美食嘉年华。今届活动踏入20周年，昨起一连三日喺旺角花墟公园举行，现场共设超过430个展销摊位，当中逾220个摊位售卖本地出产嘅渔农产品，吸引不少市民到场入货。



场内提供多款特色产品，包括由本地有机、水耕及信誉农场种植嘅作物：羽衣甘蓝、甘笋、四季豆及水耕车厘茄，又有本地优质渔产品，例如蓝瓜子斑、金头鲷、罗非鱼及南美白对虾。多款合作研发嘅新产品：水库鲮鱼肉烧卖、水塘鱼汤、鲜鱼午餐肉、石鳘鱼蛋及石鳘鱼肉春卷，亦会于嘉年华发售。



有入场市民大赞渔产品又平又靓，加上出自本地，认为留港买餸比北上更实际。亦有市民远道从上水来到花墟，大赞嘉年华场地舒适，摊档种类繁多，出售多款本地新鲜食品，打算同朋友即场品尝金蚝。此外，有熟食档主选用船湾淡水湖嘅本地鲮鱼制作「Shake Shake烧卖」，售30元8粒，可选BBQ、黑松露、香辣及日式芥辣4款调味粉，表示销情不错。



主办方话，佢哋今届增加不少「小农」参与，希望嘉年华能够做到桥梁角色，无论「大农」或「小农」都可以向市民推广佢哋嘅产品，并期望入场人次与去年相近，目标这3天可吸引约16万人次。有海味摊档负责人则觉得旺丁不旺财，指顾客消费力较去年弱，如果可以保持到去年生意额已经收货。不过亦有档主看好销情，认为大家专程过来购买本地及有机产品，感受到气氛和消费意欲。



除咗美食摊档，嘉年华亦设有渔农展区，让市民了解本地渔农业应用技术及休闲渔农业活动，包括气雾耕种植技术、智能农场模型及现代化农业机械等，仲可以参加珍珠体验工作坊，即场制作珍珠饰物。嘉年华朝十晚八开放，免费入场，如果大家同小妹一样钟意喺屋企煮饭，又崇尚优质健康食材，记得唔好错过喇。



KellyChu

渔农美食嘉年华昨起一连三日举行。