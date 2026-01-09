Cally - 「香港潮玩盛世展」登陆又一城 7米童玩之森梦想树屋成焦点 | 商界讲呢啲

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Cally
6小時前
　　为咗提升香港IP喺本地及海外游客之间嘅知名度，并促进香港成为「潮玩之都」，由香港品牌玩具协会主办、文创产业发展处（文创处）赞助嘅「香港潮玩盛世展」，第一阶段已经喺又一城隆重登场，昨日举行嘅开幕礼更邀请到文化体育及旅游局副局长刘震先生, JP与香港品牌玩具协会会长王剑锋出席。

　　「香港潮玩盛世展」将玩具设计师嘅传承与创作历程化成设计灵感，将又一城改造成「童玩之森」。其中于LG层设立咗7米高嘅梦想树屋，象征住设计师嘅深厚根基，以及孕育新生代创意嘅空间；树屋外悬垂人主一个个温暖嘅黄光灯泡，感觉亲切又梦幻。入口位置有12位人气巨型IP公仔，沿树屋两侧仲有多个原创及珍藏展品。而进入树屋可以见到珍贵嘅原创手稿，以及近30个玩具品牌及原创IP嘅100多件珍藏作品𠻹。

　　临走前挑战创意「漆」彩互动游戏，喺数码显示屏上选择心仪嘅玩具模型并自由上色，仲可以扫描屏幕上嘅QR code，下载你个人创作嘅作品𠻹。

香港潮玩盛世展及潮玩限定店

日期：1月9日至2月1日

时间：上午11时至晚上9时

地点：又一城LG层（1月26日起将移师至G层继续展出）
 

香港品牌玩具协会会长王剑锋先生期望透过活动，提升本地创作品牌嘅声誉，巩固香港作为「潮玩之都」嘅定位，帮佢哋开拓更广阔嘅全球市场。
