Titus - 新一年，新自己 | 表奇立异

Titus
6小時前
　　踏入新年的第一个星期，圣诞的灯饰，除夕的气氛似乎仍未消去。身体在公司，灵魂仍在放假，相信不少人都是这样。但对我来说，新的一年更重要的是新的开始。我在每年的开头，都会花时间订立年度目标，让自己能找到方向，向着目标冲；而去到年尾，便对自己的表现作出评估，享受及庆祝成果的同时，亦反思达不到的目标。

　　我手表的收藏路上，我同样会为自己订立目标及方向，虽然可能未及我的个人目标一样详细，因为始终款式、价格和市场都在变，实在太多未知之数，但我都会为自己订立一个大概的方向，令我意志更坚定，清楚自己心中的喜好，不受外界评论或潮流影响。

　　我常常说，在今天的科技世代里，我们每天吸收着太多的资讯了，有时真的连自己的喜好也搞不清。在随波逐流的世代中，我坚决要做一个方向、有个性的收藏家，从自己的角度去欣赏手表。

　　上年年初以来，我收藏了不少劳力士。有人说，劳力士随处可见，根本没甚么特别。或许他们是对的，在香港，戴劳力士的的士司机可能比医生还要多。但我认为劳力士最吸引的是，年产差不多130万，需求还可以那么高，总销量比居于第二位的卡地亚还要高出三倍。劳力士的魅力及形象的确实至名归。我比较喜欢收藏一些特别的颜色，除了外观漂亮，鲜艳的颜色从来不是劳力士的主打设计，所以对我来说具有收藏价值，而且稀有度高，极少出现「撞表」的情况。

　　我最喜爱的牌子是百达翡丽 （Patek Philippe），但始终牌子基本上是钟表界的天花板，男装入门款式都要30万元以上，我便迟迟未买，脚踏实地，收藏自己经济能力许可的表款。名表收藏从来不是便宜的玩意，有热诚，也要有经济能力。直至今年，我订立了目标，开始我的「Patek Philippe之旅」！

　　路很漫长，要更勤力工作。希望今年能买到我人生第一只Patek Philippe吧。你又有订立自己的收藏方向吗？

Titus

