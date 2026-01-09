Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

项明生 - 七时半的呼唤 | 非诚勿游

非诚勿游
非诚勿游
项明生
6小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　又回到这熟悉的城市，这个我年轻时连续15年每个月都来一次开会的工作地点。

　　今天没有约人吃饭，我于是全天都留在新宿的酒店写稿及剪片，不知不觉天色已暗，傍晚7:30了，我沉睡的生理时钟响起了，不加思索的穿上外套，潜意识的走向新宿东口伊势丹百货的方向，直奔本馆。

　　到了本馆，推开门就是奢侈品牌化妆专柜，我熟悉地走向地库一层，已经站满了日本家庭主妇及OL，因为这就是一天中最兴奋的高光时刻。

　　正所谓手快有手慢冇，寿司以及鱼生这两个减价的重灾区，已经有很多人虎视眈眈。白天要价3000円的高级寿司，这时候员工刚贴上了1000円的标签。这是一盒有海胆以及拖罗的高级寿司，作为学生时代的我无法想像的奢侈品，我也只有等待每天7:30的减价，才可以一尝高级寿司与鱼生的鲜味。

　　虽然一眨眼，已经廿年过去了，我已经退休了十几年，远离了每月东京出张的社畜时代。但是在东京的夜晚7:30，我的生理时钟仍然准时过闹钟，只要没有商务饭局，只要附近有高级百货公司，我仍然就会情不自禁的去揾番年轻时候令我兴奋得意的大减价高级寿司同鱼生。那种用两折价钱吃到美味海鲜的满足感，青春色彩的小确幸，早已经超越了鱼生寿司本身的价值。

项明生

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
22小時前
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
9小時前
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
影视圈
13小時前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
12小時前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
15小時前
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
01:24
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
即时国际
9小時前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
17小時前
韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号
韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号
食用安全
16小時前
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5 
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5
饮食
15小時前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
2026-01-08 06:00 HKT
更多文章
项明生 - 改变命运的一张纸 | 非诚勿游
　　2025年即将埋单，这是一个特别的年份。40年前的今天，一张手板大的纸改变了我的命运。 　　1985年11月2日，我踏过了罗湖关口。正式由一个大陆仔，变成一个阿灿新移民。 　　妈妈说，香港人都是自食其力，叫我第二天就去做报纸仔。每天凌晨6点起身，我开始在美孚派报纸生涯，派十多栋大厦，每日出粮$10。这$10就是我的一日三餐、车费以及学费。 　　但我不甘心一世都做报纸仔。派报纸
2025-12-19 02:00 HKT
非诚勿游