项明生 - 七时半的呼唤 | 非诚勿游

又回到这熟悉的城市，这个我年轻时连续15年每个月都来一次开会的工作地点。



今天没有约人吃饭，我于是全天都留在新宿的酒店写稿及剪片，不知不觉天色已暗，傍晚7:30了，我沉睡的生理时钟响起了，不加思索的穿上外套，潜意识的走向新宿东口伊势丹百货的方向，直奔本馆。



到了本馆，推开门就是奢侈品牌化妆专柜，我熟悉地走向地库一层，已经站满了日本家庭主妇及OL，因为这就是一天中最兴奋的高光时刻。



正所谓手快有手慢冇，寿司以及鱼生这两个减价的重灾区，已经有很多人虎视眈眈。白天要价3000円的高级寿司，这时候员工刚贴上了1000円的标签。这是一盒有海胆以及拖罗的高级寿司，作为学生时代的我无法想像的奢侈品，我也只有等待每天7:30的减价，才可以一尝高级寿司与鱼生的鲜味。



虽然一眨眼，已经廿年过去了，我已经退休了十几年，远离了每月东京出张的社畜时代。但是在东京的夜晚7:30，我的生理时钟仍然准时过闹钟，只要没有商务饭局，只要附近有高级百货公司，我仍然就会情不自禁的去揾番年轻时候令我兴奋得意的大减价高级寿司同鱼生。那种用两折价钱吃到美味海鲜的满足感，青春色彩的小确幸，早已经超越了鱼生寿司本身的价值。



项明生