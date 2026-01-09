Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧冲 - Tomorrowland 登陆芭堤雅 | 笔泰冲动

胡慧冲
6小時前
生活 专栏
　　「Tomorrowland」自2005年于比利时首次举办以来，一直被视为全球电子音乐界的最高殿堂。它不止是一场音乐节，更加是个结合音乐、舞台艺术、视觉叙事与世界观的文化现象，每年都吸引无数来自世界各地的乐迷朝圣，门票更长年处于「一票难求」状态。

　　今年Tomorrowland更进一步，正式宣布首次进军亚洲，并且选址泰国芭堤雅举行，消息一出即引起全球乐迷高度关注！作为国际级旅游城市，芭堤雅兼具度假氛围与大型活动承载力，亦为「Tomorrowland Thailand」奠定极具话题性的舞台背景，象征着亚洲电音文化迈入全新阶段。

　　而最关键的是，Tomorrowland Thailand刚于1月8日已正式开放预先订飞登记。结果不出所料，大量乐迷同一时间涌入官方网上平台，社交媒体瞬间被洗版，不少人形容情况夸张到好像抢「世界级决赛门票」。虽然现阶段属于预先登记，但这一步却是日后正式购票的必要门槛，亦反映出亚洲首站的惊人需求。

　　按照官方安排，必须完成现阶段的预先登记，才有机会参与3月7日的正式售票。以Tomorrowland一向秒速售罄的纪录来看，假如错过了今次登记，几乎等同错过整个音乐节！

　　Tomorrowland落户芭堤雅，加上1月8日开放登记即被疯狂洗版盛况，由此正式宣告——亚洲电音盛事经已启动！

胡慧冲

