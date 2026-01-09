Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 汇聚专业评审新设5大崭新奖项 「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025」隆重举行 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
6小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

星岛新闻集团跨媒体平台「ArtCan」再度举办「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼」，以推动香港艺术文化发展，并展示香港丰富的创意和文化底蕴。颁奖礼将于本月16日（星期五）假香港演艺学院赛马会演艺剧院举行。文化体育及旅游局局长罗淑佩将会担任主礼嘉宾，而香港故宫文化博物馆馆长吴志华博士将会发表专题演讲。

　　今年除了继续设有「ArtCan艺术文化大奖」（10名）表彰过去一年在香港艺术文化领域中表现卓越的创作者、策展人、表演者、艺术展览、活动及项目外，大会更增设「ArtCan崭新艺术大奖」（5名），分别是崭新IP大奖、崭新Digital Art大奖、崭新艺术文化跨界创作大奖、崭新艺术文化进步大奖，以及崭新艺术文化推广大奖。

　　今年大会继续邀得社会名人、艺术界翘楚、资深艺术文化工作者等组成的评审团为参赛作品进行评选，其中更获得香港艺术行政人员协会参与评审，以提升奖项的权威性，同时亦以表彰香港艺文界的卓越成就，推动创新与多元发展。立即扫描二维码了解更多详情喇！

ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼

日期：2026年1月16日（星期五）

时间：下午2时至5时 

地点：香港演艺学院赛马会演艺剧院

     （香港湾仔告士打道一号）

KellyChu
 

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
22小時前
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
9小時前
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
影视圈
13小時前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
12小時前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
15小時前
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
01:24
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
即时国际
9小時前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
17小時前
韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号
韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号
食用安全
16小時前
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5 
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5
饮食
15小時前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
2026-01-08 06:00 HKT
更多文章
「乳猪造型」黑森林蛋糕吸睛。
KellyChu - 美心「乳猪造型」黑森林蛋糕贺岁 | Executive日记
农历新年将至，美心集团推出多款创新贺年产品，包括「乳猪造型」黑森林蛋糕、奶香软糯嘅「金沙奶黄年糕」、咸香鲜味嘅「发菜蚝豉萝卜糕」以及「夏威夷杂锦海鲜盆菜」等，大人小朋友都总有一款啱心水。其中最值得推介嘅，系美心食品厂研发团队利用剩余面包制成嘅「脆脆面包鸡油辣椒油」－－辛香惹味嘅辣椒油中夹杂住酥脆面包粒，用嚟点缀新年烘焙同糕点，风味同口感层次即刻丰富咗唔少！ 　　美心西饼及其附属品牌的业务总监
6小時前
Executive日记
KellyChu - 港童军连串活动庆115周年 4月童军国家安全日移师维园 | Executive日记
　　香港童军今年迎来115周年里程碑，当然要有新搞作啦！香港童军总会宣布，今年会以「百载传承 同行未来」为主题，筹备连串海、陆、空活动庆祝。重头戏要数4月举行嘅「童军国家安全日」，今年移师去维多利亚公园，仲扩大规模请埋全港市民一齐玩！ 　　而为庆典打响头炮嘅「童行未来@115音乐会暨开展礼」下月举行，门票已经开卖。最惊喜系总会竟然同潮玩品牌泡泡玛特（POP MART）合作，推出香港童军115
6小時前
Executive日记