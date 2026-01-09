KellyChu - 汇聚专业评审新设5大崭新奖项 「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025」隆重举行 | Executive日记

星岛新闻集团跨媒体平台「ArtCan」再度举办「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼」，以推动香港艺术文化发展，并展示香港丰富的创意和文化底蕴。颁奖礼将于本月16日（星期五）假香港演艺学院赛马会演艺剧院举行。文化体育及旅游局局长罗淑佩将会担任主礼嘉宾，而香港故宫文化博物馆馆长吴志华博士将会发表专题演讲。



今年除了继续设有「ArtCan艺术文化大奖」（10名）表彰过去一年在香港艺术文化领域中表现卓越的创作者、策展人、表演者、艺术展览、活动及项目外，大会更增设「ArtCan崭新艺术大奖」（5名），分别是崭新IP大奖、崭新Digital Art大奖、崭新艺术文化跨界创作大奖、崭新艺术文化进步大奖，以及崭新艺术文化推广大奖。



今年大会继续邀得社会名人、艺术界翘楚、资深艺术文化工作者等组成的评审团为参赛作品进行评选，其中更获得香港艺术行政人员协会参与评审，以提升奖项的权威性，同时亦以表彰香港艺文界的卓越成就，推动创新与多元发展。立即扫描二维码了解更多详情喇！



ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼



日期：2026年1月16日（星期五）



时间：下午2时至5时



地点：香港演艺学院赛马会演艺剧院



（香港湾仔告士打道一号）



KellyChu

