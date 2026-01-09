Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣 - 沄．NUVA砂锅蟹粉拌饭 | 查乜料

查乜料
查乜料
查小欣
6小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　亚洲国际博览馆的特色中餐厅「沄．NUVA」经常有新意，入冬最想吃个热辣辣煲仔饭，这夜如愿以偿，主厨李敬东师傅的单尾就炮制了砂锅蟹粉拌饭，太好了，位上，每人一个小巧砂锅盛着净白饭，粒粒分明企身，饭量约一碗半，亮点是有饭焦，香气扑鼻，人人开心到飞起，然后铺上香浓蟹粉，真材实料，洒少许陈醋，蟹粉鲜香配丝苗饭香，入魂。

　　美食当前，忘记「肥」字点写，吃着蟹粉饭，忍不住用肉味香浓的时令双冬羊腩煲餸饭，羊腩炆够火候，软稔但有嚼口，配菜冬菇、冬笋、马碲、腐竹也甚入味，舍不得放过。另一煲好菜式，鲍鱼滑鸡煲，鲍鱼和鸡肉香嫩，爆香葱头，惹味。啖着Bollinger香槟，与酒脚们美酒佳肴迎接2026。

　　不单止去亚博睇演唱会，会提前去NUVA晚饭，平时也爱去，并必在黄昏前到来Happy Hour，坐在落地玻璃窗前，欣赏180度大屿山海天一色，夕阳伴着飞机升降的画面，写意。

　　餐厅经理及侍酒师Gordon Wong拥有超过20年米芝莲星级中国餐饮经验，获得OMGD的大师品酒师称号，跟他认识多年，由他配酒、侍酒最放心。

查小欣

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
22小時前
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
9小時前
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
影视圈
13小時前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
12小時前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
15小時前
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
01:24
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
即时国际
9小時前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
17小時前
韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号
韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号
食用安全
16小時前
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5 
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5
饮食
15小時前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
2026-01-08 06:00 HKT
更多文章
查小欣 - 破格中西蛇羹 | 查乜料
　　破格蛇羹自助晚餐，美味。百年老字号「蛇王芬」于开业130年大喜日子，以百年蛇羹秘方，联乘沙田凯悦咖啡厅，炮制滋补「冬日暖心盛宴」自助晚餐。 　　再忙也创意爆棚的蛇王芬第4代传人吴卓芝Gigi，与酒店意籍行政总厨Chef Giovanni合作，创出南瓜姜汁猪肉蛇羹，用传统节日南瓜汤加入蛇羹食材和姜汁，中西合璧，煨煮2个多小时，颜色橙澄，浓稠微辛，入口暖和，御寒comfort food；另与
2026-01-02 02:00 HKT
查乜料