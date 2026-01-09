查小欣 - 沄．NUVA砂锅蟹粉拌饭 | 查乜料

亚洲国际博览馆的特色中餐厅「沄．NUVA」经常有新意，入冬最想吃个热辣辣煲仔饭，这夜如愿以偿，主厨李敬东师傅的单尾就炮制了砂锅蟹粉拌饭，太好了，位上，每人一个小巧砂锅盛着净白饭，粒粒分明企身，饭量约一碗半，亮点是有饭焦，香气扑鼻，人人开心到飞起，然后铺上香浓蟹粉，真材实料，洒少许陈醋，蟹粉鲜香配丝苗饭香，入魂。



美食当前，忘记「肥」字点写，吃着蟹粉饭，忍不住用肉味香浓的时令双冬羊腩煲餸饭，羊腩炆够火候，软稔但有嚼口，配菜冬菇、冬笋、马碲、腐竹也甚入味，舍不得放过。另一煲好菜式，鲍鱼滑鸡煲，鲍鱼和鸡肉香嫩，爆香葱头，惹味。啖着Bollinger香槟，与酒脚们美酒佳肴迎接2026。



不单止去亚博睇演唱会，会提前去NUVA晚饭，平时也爱去，并必在黄昏前到来Happy Hour，坐在落地玻璃窗前，欣赏180度大屿山海天一色，夕阳伴着飞机升降的画面，写意。



餐厅经理及侍酒师Gordon Wong拥有超过20年米芝莲星级中国餐饮经验，获得OMGD的大师品酒师称号，跟他认识多年，由他配酒、侍酒最放心。



查小欣