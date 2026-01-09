李纯恩 - 烟花三月下扬州 | 好好过日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩
6小時前
生活 专栏
　　这天是农历十一月十五，夜空的满月又大又亮，突然想起，再过一个半月，就是马年的大年初一了。时光如梭。

　　跟旅行社的朋友聊天，看看开春后可以带团去哪里走走，脑子里跳出了那一句「烟花三月下扬州」。

　　好多年没有去扬州了，不如旧地重游。扬州有漂亮的瘦西湖，瘦西湖上有乾隆皇帝下江南的故事。扬州的园林也好看，盐商大宅也壮观。最要紧的是扬州美食太多，从早茶点心到晚宴大菜，都令人心心念念。春天万物生长，食材的时鲜货荤素皆备，加上淮扬厨子的刀工厨艺，一趟美食之旅吸引力巨大。

　　除了扬州，无锡也好多年没去了。春暖花开的季节，太湖畔的风光也特别怡人。梅山、鼋头渚，真是「风景旧曾谙」。最近有朋友游无锡，尝了许多美食，还吃了一顿灵山精舍的佛家「过堂饭」，一顿素斋吃的时候要守规矩不得言语说话，只管细品饭菜真味。饭菜味道隽永，吃完心境平和，是一个难忘的经历。无锡菜以甜美著称，尝过便知江南日子如何好过。

　　跟朋友说到此处，一个旅程也定下大半。春暖花开之际，到瘦西湖和太湖畔走走，领略古人「烟花三月」的诗意，乾隆皇帝去了一次又一次，但论舒服逍遥，一定不如我们今天惬意。就这么定了。

李纯恩

