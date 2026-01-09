林靖风 - 蔡雅思个展「漫游」 | 优雅以后

人与人之间的关系存在着不同的阶段：预早购买来回车票的、最后一刻才决定的单程乘客，或是在短暂时间内转乘另一班次的人，都踏上了没有目的地的旅途。有一些人只是享受车上的温度与颤动，其他人或许会问及对方的名字，让这一段旅程印刻上即将消逝的回忆。



香港艺术家蔡雅思于安全口画廊带来个人展览「漫游」，分别以釉彩和陶瓷板作为绘画媒介与画布，探索时间、记忆与日常中稍纵即逝的经验：「我觉得的士由一个单一的目的地到下一个地方，再寻找另一个目的地的特质很特别；亦都好像我人生那样，就是会不停寻找人生的目的地。」



展览空间在水泥地面涂抹上黄色油漆，从中透现斑驳的灰色横纹，似是在配合艺术家的创作主题，把斑马线原有的色彩颠倒；车辆不再于地面行驶，而是被悬挂在墙上展示。当中的概念就如蔡雅思以陶泥为物件塑形，再以釉彩上色的创作方式。作品所捕捉的画面，为车辆在路上行驶的日常，或是在途中遇上意外与车祸；不论身处哪一种场景，它们都被逼中止旅程，无法前往原来的目的地。



林靖风