Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖风 - 蔡雅思个展「漫游」 | 优雅以后

优雅以后
优雅以后
林靖风
6小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　人与人之间的关系存在着不同的阶段：预早购买来回车票的、最后一刻才决定的单程乘客，或是在短暂时间内转乘另一班次的人，都踏上了没有目的地的旅途。有一些人只是享受车上的温度与颤动，其他人或许会问及对方的名字，让这一段旅程印刻上即将消逝的回忆。

　　香港艺术家蔡雅思于安全口画廊带来个人展览「漫游」，分别以釉彩和陶瓷板作为绘画媒介与画布，探索时间、记忆与日常中稍纵即逝的经验：「我觉得的士由一个单一的目的地到下一个地方，再寻找另一个目的地的特质很特别；亦都好像我人生那样，就是会不停寻找人生的目的地。」

　　展览空间在水泥地面涂抹上黄色油漆，从中透现斑驳的灰色横纹，似是在配合艺术家的创作主题，把斑马线原有的色彩颠倒；车辆不再于地面行驶，而是被悬挂在墙上展示。当中的概念就如蔡雅思以陶泥为物件塑形，再以釉彩上色的创作方式。作品所捕捉的画面，为车辆在路上行驶的日常，或是在途中遇上意外与车祸；不论身处哪一种场景，它们都被逼中止旅程，无法前往原来的目的地。

林靖风

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
22小時前
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
9小時前
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
影视圈
13小時前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
12小時前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
15小時前
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
01:24
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
即时国际
9小時前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
17小時前
韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号
韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号
食用安全
16小時前
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5 
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5
饮食
15小時前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
2026-01-08 06:00 HKT
更多文章
林靖风 - 西九跨年倒数 | 优雅以后
　　节日的存在，让我们的「所以」有了「因为」，而忘却了原来「所以」也可以只是「所以」。「所以我想见你。」「那就见面吧。」西九文化区管理局于刚过去的除夕夜，首度在艺术公园海滨东草坪举办跨年倒数音乐会「西九跨年倒数」，集合多个本地音乐单位，包括陈健安、糖妹、The Hertz及Nowhere Boys等，于维港海滨舞台演出，让观众在除夕夜沉浸于流行与独立音乐之中。 　　M+幕墙及环球贸易广场外墙
2026-01-02 02:00 HKT
优雅以后