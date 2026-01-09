郭志仁 - 健身室变雪糕店 | 九宫格

香港人赞赏一份甜品出色，首要条件系唔甜。最近英国政府打算禁播垃圾食物广告，从源头处理儿童肥胖；而香港人早已经习惯柠茶少甜走甜，自发规管糖分，值得向世界推广这种「唔甜核心价值」。



上星期，一众电台同事相约捧场，支持同事「开T」与老公于红磡德民街开设的乳酪雪糕小店。第一啖入口，几乎人人不约而同点头：「好食㖞，又唔甜。」即使招牌口味「黄金宝」，芒果、杏仁脆片加野生蜂蜜，甜度也没抢戏。



电台女同事「开T」，几年前加入时事组工作，后来主动提出加入赛马组，跟一班资深马评人学习。逢星期二、四准时到马场睇晨操，讲马自成一派，评马时特别著重血统同晨操状态，既有理据，又树立属于自己的风格。



去年新婚后，两人决定创业。最初那团火其实来自她老公，一直怀抱创业梦，又热爱运动，理所当然想开一间与运动或健身相关的店舖。当老公再次认真谈及开店，「开T」一时语气冲动，半讲笑半劝退地丢下一句：「你咁钟意开舖，开间雪糕店我都冇咁嬲，起码我见到蚀钱𠮶阵，都有杯雪糕食。」



本来只是气话，想不到翌日老公就回复：「原来乳酪雪糕店有特许经营可做。」事情就这样推着向前走，三个月后，他们真的在黄埔开了店，原本的健身室转身成乳酪雪糕。直到今天我仍相信，锡老婆信老婆的男人，事业上多数能走得更远。



「锡老婆咁先会发大达，如命运美妙的配搭」吕方－－《锡老婆会发达》



郭志仁