郭志仁 - 健身室变雪糕店 | 九宫格

郭志仁
6小時前
生活 专栏
　　香港人赞赏一份甜品出色，首要条件系唔甜。最近英国政府打算禁播垃圾食物广告，从源头处理儿童肥胖；而香港人早已经习惯柠茶少甜走甜，自发规管糖分，值得向世界推广这种「唔甜核心价值」。 

　　上星期，一众电台同事相约捧场，支持同事「开T」与老公于红磡德民街开设的乳酪雪糕小店。第一啖入口，几乎人人不约而同点头：「好食㖞，又唔甜。」即使招牌口味「黄金宝」，芒果、杏仁脆片加野生蜂蜜，甜度也没抢戏。 

　　电台女同事「开T」，几年前加入时事组工作，后来主动提出加入赛马组，跟一班资深马评人学习。逢星期二、四准时到马场睇晨操，讲马自成一派，评马时特别著重血统同晨操状态，既有理据，又树立属于自己的风格。 

　　去年新婚后，两人决定创业。最初那团火其实来自她老公，一直怀抱创业梦，又热爱运动，理所当然想开一间与运动或健身相关的店舖。当老公再次认真谈及开店，「开T」一时语气冲动，半讲笑半劝退地丢下一句：「你咁钟意开舖，开间雪糕店我都冇咁嬲，起码我见到蚀钱𠮶阵，都有杯雪糕食。」 

　　本来只是气话，想不到翌日老公就回复：「原来乳酪雪糕店有特许经营可做。」事情就这样推着向前走，三个月后，他们真的在黄埔开了店，原本的健身室转身成乳酪雪糕。直到今天我仍相信，锡老婆信老婆的男人，事业上多数能走得更远。 

　　「锡老婆咁先会发大达，如命运美妙的配搭」吕方－－《锡老婆会发达》

郭志仁

郭志仁 - 除夕求婚 剧本出错 | 九宫格
　　好多人拣求婚日子，都爱特别时刻：生日、旅行、纪念日。建筑界C先生在某年除夕倒数，漫天烟花下向女友求婚。只是他没料到，原来烟花的吸引力可以盖过一切，差点误了大事。 　　C先生知道女朋友钟意烟花汇演，于是在12月31晚，带她到尖沙咀海傍出席倒数活动，打算在全城屏息瞬间拿出戒指。事前特意找来专业朋友拍摄，将自己完美融入周柏豪《我的宣言》MV之中。&nbsp; 　　他还找来两位朋友做后援，
2026-01-02 02:00 HKT
九宫格