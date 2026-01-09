Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦华章 - 在巴西吃烤肉 | 玫瑰人生

玫瑰人生
玫瑰人生
麦华章
6小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　世界7大洲当中，我唯独尚未踏足南美洲及南极洲，上月终下决心，与友人先去南美一游，首站是以嘉年华闻名的巴西第2大城市里约热内卢。于我们这对饮食男女而言，巴西美食乏善足陈，最广为人知是烤肉，在里约的3天里，我们餐餐烤肉，当中在以一曲《The girl from Ipanema》走红的酒吧餐厅所吃的最为回味。

　　该店名Garota de Ipanema，坐落里约3大海滩之一的Ipanema。Garota葡语意谓女郎，故英语是The girl from Ipanema，店名如此命名，皆因传唱逾60载的经典名曲《The girl from Ipanema》成曲灵感源于该店。1962年，巴西诗人Vinicius de Moraes及作曲家Antonio Carlos Jobim蒲吧时，坐在该店见街外一位风姿绰约的漂亮女郎婀娜步过前往海滩，深被吸引，因此启发灵感，由Jobim作曲，Moraes填词，创作了此描绘迷人女郎为主题的巴西Bossa Nova神曲，1964年录制成英文版后火遍全球，跻身全球100首最流行歌曲畅销榜第5位，翌年并横扫格莱美音乐奖，成为全球爵士乐和流行乐的经典。

　　当晚，我们点了该店热门招牌菜Picanha à Brasileira no Rechaud，即巴西式铁镬烤西冷盖肉（见图）。Picanha是葡语，英文是Sirloin Cap，中文是西冷盖肉或牛三角，即位于牛臀顶部近腰椎的三角肉，每只牛仅一块，约只有5公斤，因肉质佳且价钱亲民而受巴西人喜爱，以烧热的铁镬把大块大块牛三角盛著上桌，按喜好的生熟程度切成细块来吃，颇有铁板烧风味。

　　食后评：Picanha肉质较精瘦结实，带有嚼劲，因夹有一层脂肪，令原来浓郁肉味更添脂香，我们跟当地喜原汁原味吃法，只洒下粗盐而不加其他调味料，去享受外焦内嫩的原始肉香。但令我吃得惬意的，是在这间值得朝圣的名店里，你不但在吃巴西美食，你还在吃音乐历史与文化呢！

麦华章

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
22小時前
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
9小時前
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
影视圈
13小時前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
12小時前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
15小時前
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
01:24
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
即时国际
9小時前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
17小時前
韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号
韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号
食用安全
16小時前
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5 
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5
饮食
15小時前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
2026-01-08 06:00 HKT
更多文章
麦华章 - 高端食品生产强国 | 玫瑰人生
　　早阵子，查小欣及夫婿Ben哥邀约晚饭，席设邻近太子站特色火锅店鹿鼎荟，该店以健康补充品鹿角灵芝入馔，被誉为全港首创以灵芝为主题的养生火锅店。不说不知，原来生意瓣数多多兼厨艺了得的Ben哥，最近应邀成该店顾问，为该店度桥加入不少特色粤菜，令客人美食体验更为丰盛，我们是夜便品尝了Ben哥为我们亲手炮制的𠮩𠹌美食「鱼子酱捞面」（见图）。 　　Ben哥食不厌精，亏他想得出用鱼子酱来捞面，当晚吃到
2026-01-02 02:00 HKT
玫瑰人生