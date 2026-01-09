麦华章 - 在巴西吃烤肉 | 玫瑰人生

世界7大洲当中，我唯独尚未踏足南美洲及南极洲，上月终下决心，与友人先去南美一游，首站是以嘉年华闻名的巴西第2大城市里约热内卢。于我们这对饮食男女而言，巴西美食乏善足陈，最广为人知是烤肉，在里约的3天里，我们餐餐烤肉，当中在以一曲《The girl from Ipanema》走红的酒吧餐厅所吃的最为回味。



该店名Garota de Ipanema，坐落里约3大海滩之一的Ipanema。Garota葡语意谓女郎，故英语是The girl from Ipanema，店名如此命名，皆因传唱逾60载的经典名曲《The girl from Ipanema》成曲灵感源于该店。1962年，巴西诗人Vinicius de Moraes及作曲家Antonio Carlos Jobim蒲吧时，坐在该店见街外一位风姿绰约的漂亮女郎婀娜步过前往海滩，深被吸引，因此启发灵感，由Jobim作曲，Moraes填词，创作了此描绘迷人女郎为主题的巴西Bossa Nova神曲，1964年录制成英文版后火遍全球，跻身全球100首最流行歌曲畅销榜第5位，翌年并横扫格莱美音乐奖，成为全球爵士乐和流行乐的经典。



当晚，我们点了该店热门招牌菜Picanha à Brasileira no Rechaud，即巴西式铁镬烤西冷盖肉（见图）。Picanha是葡语，英文是Sirloin Cap，中文是西冷盖肉或牛三角，即位于牛臀顶部近腰椎的三角肉，每只牛仅一块，约只有5公斤，因肉质佳且价钱亲民而受巴西人喜爱，以烧热的铁镬把大块大块牛三角盛著上桌，按喜好的生熟程度切成细块来吃，颇有铁板烧风味。



食后评：Picanha肉质较精瘦结实，带有嚼劲，因夹有一层脂肪，令原来浓郁肉味更添脂香，我们跟当地喜原汁原味吃法，只洒下粗盐而不加其他调味料，去享受外焦内嫩的原始肉香。但令我吃得惬意的，是在这间值得朝圣的名店里，你不但在吃巴西美食，你还在吃音乐历史与文化呢！



麦华章