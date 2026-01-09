梁家权 - 维港天幕江南味 | 好味大过天

还记得第一次来湾仔金紫荆广场旁的「江南川」晚饭，适逢全运会无人机汇演在维港上空彩排，透过饭店的落地大玻璃本来已一览无遗，但我等好事之徒索性走出饭店专用阳台，抬头看到的犹如七彩超阔银幕，全真色彩。听饭店的人说，眼前是几近270度全景视野，当时便想，大年初二在这里订一家人吃开年饭，毋须人逼人打崩头争位，便可以舒舒服服欣赏贺岁烟花，不亦乐乎。



菜式以为一如店名主打江南菜，翻开菜谱，有萝卜丝冻豆腐鲗鱼汤、江苏酱香鸭、冬茸云吞鸡，但又有重庆大肉蟹、四川腊肉脆球鸡头米，细问才知总厨是来自米芝莲菜馆、有近40年经验的干曙光，他善以上海菜为主轴，辅以淮扬菜和川菜的辛香，怪不得有如此菜谱。



还记得上世纪六、七十年代，外江菜馆起初是非常江浙沪的家乡风味，慰藉大量涌来港的江南人家，后来渐渐加进了广东口味，都为讨好和招纳更多本地客人，不少本帮菜开始变奏。这正正是香港饮食特色，与社会文化演变一样，海纳百川，事实证明有本事将五湖四海的口味共冶一炉。



第二次友人相约来此饭聚，主人家点了好几道大菜，说要看看总厨的功架。是晚菜单也反映食材和技法融会中西：无锡脆鳝配日本芥末芝麻、凉拌马兰头、枫泾丁蹄、花雕醉鸡、远年陈皮海底椰炖螺头、荷香富贵东星斑、横行将军、鸿运炸子鸡、鱼汤豆苗、花素蒸饺、腰果露、养生红枣糕、上海拉糕。



其中那条东星斑最具特色（见图），以为是蒸，原来是煮，以荷叶垫起上，保留鱼鲜之味，亦薰上了清香，卖相也相当悦目，人人争住打卡。



梁家权