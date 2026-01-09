七仙羽 - 2026赤马红羊 如何化解？ | 七仙语

最近上网睇视频常常看到有人在讲2026年是「赤马红羊」年，我跟大家好好解释一下，这到底是怎么回事，顺便分享几个超实用及贴地的解决方法。



首先，「赤马红羊」其实是甚么意思？简单来说，这是我们祖先用「天干地支」来计年份的一种说法。2026年，刚好是「丙午」年。 在五行里，「丙」是火，火是红色的，所以叫「赤」；「午」对应的生肖是马。合起来就是「赤马」。接着的2027年，是「丁未」年。「丁」也是火，也是红色；「未」对应的生肖是羊。合起来就是「红羊」。所以「赤马红羊」其实是指连续两年，丙午年（2026）和丁未年（2027）。



从五行角度看，2026年是「火上加火」，能量超级旺盛火爆。你可以想像成一个脾气火爆的人，喝了一大杯超浓的烈酒，那股能量有多强烈。在玄学上，这种极端的火气，就容易带来冲突、变动、纷争、大家心浮气躁的感觉。



历史上刚好有几次大动荡，像是宋朝掰掰的「靖康之难」，还有我们比较近的「文化大革命」，都发生在「赤马红羊」的年份。久而久之，它就变成大家口中「灾难年」的代名词了。



不过说真的，这更像是一种「能量预报」，提醒我们那年的「天气」可能会比较「炎热干燥」，容易「火气大」，而不是注定会发生甚么坏事！



担心的朋友可以做些升运法事，确保全年都平平安安，继续健康美满。



第一招，时刻保持冷静。既然年份的能量是「火」，那我们就要给自己加点「水」。这里的「水」不止是喝水游泳，更是一种冷静的智慧的态度。2026年跟人沟通，特别是网上留言或跟家人吵架前，心里默念三秒。先听完，想清楚再回应。你会发现，很多火爆冲突根本烧不起来。



第二招，稳固自己的生活方式。火的能量是往上飘的，会让人感觉心慌慌、不踏实。所以我们要做的，就是把自己牢牢「钉」在地上。当外面世界很乱的时候，你自己的小世界一定要稳！坚持固定的吃饭、睡觉、运动时间。保持稳定的生活节奏，少参与网络世界的纷争。



第三招：把火力变助力。既然火的能量这么强，堵不如疏，我们干脆拿来用！火也代表热情、创造力和行动力啊！把这股强大的火能量，全部灌注到你的梦想里，你会发现进度神速！想求姻缘、开创事业，计划将来人生都是绝佳的时候。



七仙羽