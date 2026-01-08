嘉洛 - 《阿凡达3》：3来了，4、5还会远吗？ | 嘉洛的光影世界

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉洛
3小時前
  影史上五大卖座作品已占其三，加上鲜有拍摄续集（《未来战士》系列也只执导两部，其余只负责监制、编剧）的占士金马伦，因何接二连三拍摄、努力构建《阿凡达》系列的世界观？只因对71岁的金马伦来说，《阿凡达》正是他要留下来的传奇遗产（Legacy）。

　　首先在技术层面，上集《阿凡达：水之道》跟今次的《阿凡达3》大部分场景以每秒48帧的速度高清拍摄，这是普通电影每秒24帧的两倍，超高帧率在3D、IMAX下展现的场景格外流畅、像真，尽管不少观众看3D版仍然看到头昏脑胀，但其技术方面的突破是肯定的，只是走在整体观众观影水平前多10至15年，若阁下是Z世代打高清电玩长大，看本片应看得不亦乐乎。

　　故事方面，《阿凡达3》可视为上集《水之道》后半部分。今集新加入火山灰烬一族「曼关族」，将整个系列基调趋向更黑暗、动荡风格；诚如《阿凡达》系列的真正主角正是潘多拉星球本身，也是金马伦写给地球的情书，当人类生活文明选择与自然界割裂的模式，其所付出失去生态代价，已超越了首集「原住民与殖民者」对立，成为对整个现代文明更广泛批判。《阿凡达》系列不仅是环保主义（首两集暗喻热带雨林砍伐、商业捕鲸等），更是文化的自我救赎。

　　《阿凡达3》开始揭示潘多拉星球之内在世界、大地之母艾华的秘密。在金马伦镜头下，艾华不止是某种精神实体，甚至可能是另一空间内另一个巨大阿凡达载体。这种跟神灵之间联系，促使作为观众的我们同步思考自身存在、生命意义及跟万物之间的相互关联。电影不再为观众提供内在世界答案，而是为观众提供娱乐之余，被告知大家应该思考的方向，故第4、5集绝对有面世必要！

