潘雄威 - 牙痛 | 乳齿童时

牙痛有几惨真是要试过才知道，笔墨难以形容！我读大学住宿舍时有个同学晚上牙痛，去急症室求诊，医生打了支特效止痛针，半夜回到宿舍时，牙痛没有减轻，还多了打针部位的痛楚，整夜难眠！



牙痛之所以如此剧烈，是由多种人体结构因素引起。牙齿内柔软且充满神经的牙髓被坚硬的牙质密密包裹着，当牙髓发炎，内里的软组织会肿胀，然而，这些软组织不似皮肤及肌肉，没有地方可以让它扩张，肿胀会产生巨大的内部压力，好像压力煲，将神经挤压在坚硬的牙髓内壁上。这就是为甚么牙痛常常好像脉搏或心跳一样，你实际上是在感受着血液在封闭空间内流动时的压力。



牙齿与大脑之间的神经沟通非常直接和敏锐，神经支配十分丰富，一只牙可能有数千条独立的神经纤维，所有感觉讯号都是由头部最大又最复杂的三叉神经传递，由于这条神经也负责脸部、下颚和头皮的感觉，大脑通常难以精准确定疼痛部位，导致疼痛「投射」到其他部位，感觉像整个头都在疼痛。由于牙齿位于头部，疼痛讯号经由神经到达大脑距离非常短，与脚趾撞伤时讯号沿腿部和脊椎传导不同，牙痛几乎瞬间能以高速高强度到达大脑。



人体大部分组织一般都会有充足的血液供应，将白血球输送到受伤部位，对抗感染和修复损伤。但牙髓只有一个位于牙脚尖的小小出入口，让血液循环，当牙髓发炎肿胀时，这个小孔会收窄，甚至闭塞，血液不能顺畅地流动，造成樽颈效应，牙髓的维生系统会降低，甚至被切断。这个情况使身体无法自行治愈牙髓炎症，因此疼痛往往会持续甚至加剧​​，直到牙髓内的组织坏死，或牙医介入治疗。



牙痛会在躺下睡觉时特别严重，这是由于血压变化引起。当人躺下，血液就会涌向头部，增加已经发炎的牙齿内部压力，令牙痛加剧。



当牙痛发生在晚上，牙科诊所关了门，又是要躺下休息的时间，真是惨过大病。最好就是保持牙齿健康，预防远胜治疗，不要让牙痛找上你的门！



儿童齿科专科医生

行医兼教学

潘雄威