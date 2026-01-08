李纯恩 - 黑白之间的灰 | 好好过日子

在黑白照片时代，晒相片的相纸大致根据黑白的反差分成四号，一号纸反差最软，晒出来的照片黑白不是太强烈，然后一路递增，四号纸晒出来的照片反差最强，画面最硬。



起初晒照片的时候最喜欢用四号纸，因为黑白分明，画面清晰，有成就感。但随着晒相经验增加，慢慢学会了欣赏黑白之间的灰色层次，对照片的要求不再限于黑白分明，开始用起了三号纸、二号纸，甚至一号纸。这也是一个见识的成长过程。跟中国水墨画「墨分五色」的讲究一样，黑白照片也有「十度灰」的层次要求，灰色层次越多，照片内涵越丰富。明白了这一点，欣赏能力提高，对于一张照片，不再满足于黑白分明了。



其实世事也是如此，凡事只讲黑白分明的人不但不好相处，也十分简单幼稚。许多革命口号就是为这种人订制的，因为口号这东西必定非黑即白，不假思索。不假思索的东西往往又经不起推敲，许多慷慨激昂的口号就是这样，只要你稍为用点脑子想想就会看出毛病。这就是在黑与白之间缺少了灰的缘故。灰是黑与白协调的结果，若无灰色，世界只能势不两立，人也势不两立。



法律是黑白分明的，但法官会酌情考虑灰色，这就是人情。美国罗德岛州法官法兰克．卡普里奥（FrankCaprio）有一个称号叫作「美国最温暖的法官」，他以富有同情心和幽默的审案风格而闻名。这种风格就是在黑白分明的法律框架下，巧妙地运用了人情味来调剂，把他的法庭变成无数人心中一个「温暖的角落」，使得一些不近人情的事情有了温情的结果。现在人们一听「灰色地带」总有负面联想，但若少了灰色地带，这个世界必定更加一塌糊涂。法兰克．卡普里奥去年八月逝世，全国哀悼。



李纯恩