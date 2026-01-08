Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何重恩 - 都市农业 | 重中之重

重中之重
重中之重
何重恩
3小時前
　　一年一度的本地渔农美食嘉年华，这个周末又会在旺角花墟公园盛大举行，香港作为国际大都会，除了持续扶持本地渔农业发展，近年更积极发展都市农业，涌现多个具规模的有机农场，结合科技、教育与休闲元素，推动绿色生活之余，更开拓优闲渔农旅游业。

　　其中较有代表性的包括位于打鼓岭的有心机有机农庄相信是全港最大，占地逾80万平方呎，提供采摘及可持续农耕导赏。元朗大棠有机生态园以水果种植为主，设草莓园及生态导赏。青协有机农庄则注重青年教育，配备风力与太阳能发电设施。

　　马鞍山有首个政府营运的都市农场，利用人工智能与水耕技术实现自动化生产，科技应用成为亮点。坚尼地城的坚农圃创新结合鱼菜共生与水耕技术，其标志性玻璃屋每月产量可达一吨。筲箕湾水耕细作则以数据驱动的智能水耕系统，提升种植效益。香港中华煤气公司亦设有有机荟低碳农庄，位于香港新界锦田，是一个结合有机农业与低碳科技的示范农场。

　　有机农场产品也十分丰富，主要包括水耕蔬菜（如各类沙拉菜、上海青、京都水菜）和有机时令蔬果（如草莓、荔枝、木瓜等）。它们大多采用无土栽培或有机耕作，获权威认证，无农药残留。产品于超市、农墟有售，部分农场更提供采摘体验，融合生产、教育及休闲，透过开放参观、租种体验及教育活动，让市民在都市中亲近自然，实践永续生活理念。但有机农场同时亦面对土地稀缺、成本高昂、技术人才不足、市场竞争激烈及政策支持有限等多重挑战，发展受限。

