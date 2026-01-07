小董 - 康复者的喜悦 | 轻松养生

小董的诊所一向以治疗慢性病居多，例如肝衰竭、肾衰竭、癌症、妇科问题、皮肤湿疹，这几年更多了许多癌前病变的病症前来诊治。其实有些病症在西医方面是无法治愈的，但利用中医药学，我在临床上得到的效果是真确，并令人鼓舞！就如肺纤维化、支气管扩张、甲状腺结节、类风湿性关节炎、椎间盘突出等，只要病人有恒心、几个月下来这些难治病都会一一改善，不少临床病例更是100%痊愈。对于患上这种难治病的病人来说，他们看到小董视频上分析治病的情况、建议药膳配方，都会发电邮给我查询，毫不吝啬之下我都会把药方或配方公开，久而久之，病人自己会在视频上找我的药膳配方，服用一段日子之后会有好转情况，有些很窝心的病人虽然跟小董素未谋面，但是他们会把一些感谢的句子送上，甚至寄给我一张感谢卡，卡上的文字往往会令小董会心微笑、乐上一天。



我在视频上曾经说过不只一次有关癌前病变「肠化生」的问题，希望引起大家的注意，皆因这个不显眼而又不被西医重视的癌前病变是通往癌症的道路，西方医学及药物未能阻止这件事的发生，但是利用中医药，我在这几年间经已治愈过不少病人。这天，王先生复诊，他手中拿着一份报告递上给我，甚么也没说地坐着，他就是肠化生的病人，在小董诊所里已经治疗了一阵子，是少有的男生能持之以恒地服用中药几个月的乖乖病人，报告上清楚列明：肠化生消失！一个大男人跟小董同一秒露出喜悦的笑容，然后要求合影，再递上一张颇大的感谢卡……读者们，你感受到我俩那一刻惺惺相惜的感觉吗？小董很想对所有我治好过的病人说：「感激你们给我的一切信任、你的一句『多谢小董医师』比甚么也动听！希望以后在我人生的每一天，我都能听到这一句如此动人的六个字！」



学贯中西的大爱中医师博士

小董