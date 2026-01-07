林思为 - 新年健康饮食宣言 | 营爆生活

新的一年，大家都想要过得更健康、更有活力。过去一年可能忙到天天外卖、快餐加手摇饮，结果体重上升、血压飙高，健康已经悄悄地响起警号。2020-2022年香港的调查显示，超过一半成年人属于超重或肥胖，这真的是一个提醒：我们需要好好照顾自己！



建议今年要立下健康饮食的决心：每天要吃够蔬菜和水果，每天至少五份！一个苹果、一个橙、半只香蕉已算是一份水果。半碗煮熟蔬菜或一碗沙律就是一份蔬菜。这些植物性食物能补充维他命、纤维和抗氧化物，让身体更有防护力。



肉类方面，要聪明选择。少吃肥肉和香肠、午餐肉这些加工食品，多选瘦肉、去皮鸡肉、海鲜或豆腐，既能减少摄取饱和脂肪，也能帮助控制体重。饮品方面，少喝含糖饮料和酒精，多喝水、清汤或花茶，让身体真正补水。



来自橙黄色蔬菜的茄红素、胡萝卜素、花青素能保护身体；来自果仁及肉类的锌质能增强免疫力；而维他命D能强化骨骼和降低慢性病风险。新的一年，不妨多晒太阳、多吃天然食材，必要时再考虑补充剂。



最后，除了饮食，我们也要动起来！每周至少150分钟中等强度运动，定期做健康检查。这些小小的改变，会在一年里累积成大大的成果。



新年宣言：少油少糖多蔬果，少喝少坐多运动！2026年，我们一起吃得健康，活得精彩！



澳洲注册营养师

香港营养师协会正式会员

林思为