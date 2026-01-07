李居明 - 支持《金童》破例上映 新光黄埔新片大旺 | 李居明大师会客室

你看了《寻秦记》未呢？这几日「新光黄埔影艺城」人头涌涌，迫爆戏院大堂，这一切都要多谢古天乐先生。他的《寻秦记》电影，重新唤醒了香港人走入戏院的热情，这是2026年一个很好的开局，更是整个香港电影业的一枝强心针。2026年第一炮打得响亮，为鼓励及答谢观众，只要你来新光黄埔入场观看《寻秦记》，即免费赠送秦俑限量版锁匙扣一个！



说起古天乐，我忍不住想讲讲他的命格。他的名字很奇妙，「古」字注定与古装片有缘，适合做古代题材。「乐」属水木，「天乐」是「一大木」的意思。八字中甲木生于戌月，需水滋润，戊戌土是他的偏财星，这个月刚好是戊子月，正是古天乐的偏财星，还是他的用神，怪不知《寻秦记》有这么厉害的票房，真的是天时地利人和，原来「戊子」密码非常旺古天乐！



再谢是多谢黄子华，他正密锣紧鼓拍摄贺岁片《夜王》，这是一个很特殊的题材。此片制作是《毒舌大状》原班人马，万众期待。今年的电影贺岁档猛片如云，当然还有每个人都喜欢的《金多宝》！



三谢是多谢《阿凡达》先生，这套经典3D电影再刺激我们入戏院，如果你是「潮爆金粉会」会员来看戏，可获赠3D眼镜一副，当是戏院送给大家的新年小礼物。



最后要多谢所有支持我《粤剧特朗普4.0》的观众，票房已接近九成，令我喜出望外，为答谢大家，我会在明日1月8日于新光黄埔举行记招，「扮嘢天后」江欣燕饰演高市早苗的造型将率先公诸于世，不少国际传媒都有兴趣，欢迎你也来支持。



为支持张继聪主演的《金童》，新光黄埔破例安排于明日上映，此戏舆论口碑一致好评，值得推荐。《马年通胜》1月11日出版！当日11时（行运五条烟）在扶正堂有签名活动！



香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。

李居明