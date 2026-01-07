Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明 - 支持《金童》破例上映 新光黄埔新片大旺 | 李居明大师会客室

李居明大师会客室
李居明大师会客室
李居明
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　你看了《寻秦记》未呢？这几日「新光黄埔影艺城」人头涌涌，迫爆戏院大堂，这一切都要多谢古天乐先生。他的《寻秦记》电影，重新唤醒了香港人走入戏院的热情，这是2026年一个很好的开局，更是整个香港电影业的一枝强心针。2026年第一炮打得响亮，为鼓励及答谢观众，只要你来新光黄埔入场观看《寻秦记》，即免费赠送秦俑限量版锁匙扣一个！

　　说起古天乐，我忍不住想讲讲他的命格。他的名字很奇妙，「古」字注定与古装片有缘，适合做古代题材。「乐」属水木，「天乐」是「一大木」的意思。八字中甲木生于戌月，需水滋润，戊戌土是他的偏财星，这个月刚好是戊子月，正是古天乐的偏财星，还是他的用神，怪不知《寻秦记》有这么厉害的票房，真的是天时地利人和，原来「戊子」密码非常旺古天乐！

　　再谢是多谢黄子华，他正密锣紧鼓拍摄贺岁片《夜王》，这是一个很特殊的题材。此片制作是《毒舌大状》原班人马，万众期待。今年的电影贺岁档猛片如云，当然还有每个人都喜欢的《金多宝》！

　　三谢是多谢《阿凡达》先生，这套经典3D电影再刺激我们入戏院，如果你是「潮爆金粉会」会员来看戏，可获赠3D眼镜一副，当是戏院送给大家的新年小礼物。

　　最后要多谢所有支持我《粤剧特朗普4.0》的观众，票房已接近九成，令我喜出望外，为答谢大家，我会在明日1月8日于新光黄埔举行记招，「扮嘢天后」江欣燕饰演高市早苗的造型将率先公诸于世，不少国际传媒都有兴趣，欢迎你也来支持。

　　为支持张继聪主演的《金童》，新光黄埔破例安排于明日上映，此戏舆论口碑一致好评，值得推荐。《马年通胜》1月11日出版！当日11时（行运五条烟）在扶正堂有签名活动！

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。
李居明

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
5小時前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
时事热话
10小時前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
15小時前
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染。网图
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染（附批次资料）
社会
5小時前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
2026-01-05 19:30 HKT
前《爱回家》性感人妻自揭身体出问题 两大主要部位受伤达严重程度 曾因「太暴露」反击网民
前《爱回家》性感人妻自揭身体出问题 两大主要部位受伤达严重程度 曾因「太暴露」反击网民
影视圈
10小時前
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
14小時前
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
01:24
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
影视圈
9小時前
寻秦记丨陈国邦再演「李斯」因潮文爆红 原是理科高材生想做工程师 移居泰国爱女读贵族学校
寻秦记丨陈国邦再演「李斯」因潮文爆红 原是理科高材生想做工程师 移居泰国爱女读贵族学校
影视圈
16小時前
更多文章
李居明 - 《粤剧特朗普4.0》侵侵大战街市菜苗 | 李居明大师会客室
　　新的一年即将到来，最令我喜出望外的是，农历大年初六于沙田大会堂贺岁公映的《粤剧特朗普4.0》首日开卖票房已接近爆满！特别是受到广大年轻观众的青睐，一票难求，目前还在抢飞中。 　　今次特别邀请了在扮嘢界有出色表现的江欣燕作跨界演出。江欣燕首次演出粤剧，大胆在剧中一边唱粤曲，一边演出浴戏。十月份日本新任首相高市早苗成为全球焦点，正合时事粤剧的新剧情，我灵机一触，便加入了「街市菜苗」及那只到处
2025-12-31 02:00 HKT
李居明大师会客室