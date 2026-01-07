KellyChu - 麦玲玲大年初五派开运挂饰 昂坪360「金骏报喜」迎新春 | Executive日记

小妹最爱农历新年，到处喜气洋洋，好开心。昂坪360一马当先，将于本月24日起为大家送上新春祝福，带嚟大型「金骏报喜迎新春」装置，5匹骏马以可爱新春造型出现，象征「五福临门」；著名堪舆学家麦玲玲师傅亦将于年初五吉时亲临昂坪，派发开运小挂饰及朱古力金币，祝愿大家过一个好年！



大型新春装置「金骏报喜迎新春」位于昂坪市集圆形广场，装置上嘅5匹骏马分别穿上贺年唐装、戴上粉红色花朵、染成红色鬃毛，以及披上「福」字马鞍，以可爱新春造型出现，象征「五福临门」，寓意吉祥、富贵、健康、长寿和快乐。



麦玲玲表示，马象征前进、成功和力量，而装置中心高台设计，与新年「步步高升」意头一致，亦有利骏马嘅能量向四周散发，吸引人气和财气！昂坪市集新春气氛好，加上位处高地，邻近大佛，能够为自己提升正能量。



即日起至本月30日，大家更可享受「双重畅游」优惠，以一张来回缆车（标准车厢）门票价钱，在3月底前可乘搭两次来回缆车（标准车厢），优惠适用于成人、小童及长者来回缆车（标准车厢）门票。



KellyChu