Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 海上回来看山 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　姑不论坐邮轮好不好玩，香港邮轮码头的服务是要赞一赞的。

　　上船那天中午到码头，从下车托运行李到出关登船，上上下下，一路上标示清晰，工作人员服务态度殷切，沿途提点帮助，整个登船过程顺畅得几乎没有停顿，即使完全没有乘船经验的人，也可以顺顺当当上船。十天之后回到香港，一早下船。本来还担心四千多人下船会造成交通压力，结果一切安排都十分周详，从下船到取行李到乘的士，一路都有码头工作人员热情引导。的士站上车等人，没有混乱没有等候就上了车，在车上坐定之后，不禁为香港的工作效率喝采。

　　十天海上旅程结束，回家面对郁郁葱葱的山景，阳光普照，鸟鸣处处，赏心悦目。从大海上回来看山，两相比较，还是山好看。

　　大海茫茫，景色单调，日出日落的感觉也大同小异。与之相比，坐着看山，山中时晴时雨时雾，变化多端。尤其在深山之中，一天有四季，十里不同天，加上花草树木小动物，景色变幻丰富。山中也有水，有涧有溪，水大了就是瀑布，奔腾起来也气势如虹。人说「面朝大海，春暖花开」，让没见过海的人觉得有诗意，其实人在山中，看到的东西更多，诗意更浓，视觉享受更加惬意。

　　所以我喜欢陆地旅行多于海上，在陆地上随时都有新发现，乐趣会来找你。在茫茫大海上，就要自己找乐趣，找不到乐趣，日子就闷了。这大概也是在邮轮上随处都可见到游客横七竖八沉沉而睡的原因，那不过是在打发时间。

李纯恩

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
5小時前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
时事热话
10小時前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
15小時前
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染。网图
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染（附批次资料）
社会
5小時前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
2026-01-05 19:30 HKT
前《爱回家》性感人妻自揭身体出问题 两大主要部位受伤达严重程度 曾因「太暴露」反击网民
前《爱回家》性感人妻自揭身体出问题 两大主要部位受伤达严重程度 曾因「太暴露」反击网民
影视圈
10小時前
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
14小時前
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
01:24
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
影视圈
9小時前
寻秦记丨陈国邦再演「李斯」因潮文爆红 原是理科高材生想做工程师 移居泰国爱女读贵族学校
寻秦记丨陈国邦再演「李斯」因潮文爆红 原是理科高材生想做工程师 移居泰国爱女读贵族学校
影视圈
16小時前
更多文章
李纯恩 - 好事 | 好好过日子
　　2026年伊始，最大的国际新闻是美国大兵跑到委内瑞拉，把总统马杜罗和他的老婆从睡床上拉起来抓到纽约。 　　这天跟朋友聊天，他说在这件事上美国人真是无法无天，但本事也真大，听说马杜罗保卫森严，每天睡觉都不同地方，这都可以一抓就准。我说你这种「听说」都是小红书之类的来源，不知真假。反正这个马杜罗也不是甚么好东西，一个国家给他弄得乱七八糟，老百姓苦不堪言，抓了就抓了。 　　朋友听了马上政
2026-01-06 02:00 HKT
好好过日子