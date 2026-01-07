李纯恩 - 海上回来看山 | 好好过日子

姑不论坐邮轮好不好玩，香港邮轮码头的服务是要赞一赞的。



上船那天中午到码头，从下车托运行李到出关登船，上上下下，一路上标示清晰，工作人员服务态度殷切，沿途提点帮助，整个登船过程顺畅得几乎没有停顿，即使完全没有乘船经验的人，也可以顺顺当当上船。十天之后回到香港，一早下船。本来还担心四千多人下船会造成交通压力，结果一切安排都十分周详，从下船到取行李到乘的士，一路都有码头工作人员热情引导。的士站上车等人，没有混乱没有等候就上了车，在车上坐定之后，不禁为香港的工作效率喝采。



十天海上旅程结束，回家面对郁郁葱葱的山景，阳光普照，鸟鸣处处，赏心悦目。从大海上回来看山，两相比较，还是山好看。



大海茫茫，景色单调，日出日落的感觉也大同小异。与之相比，坐着看山，山中时晴时雨时雾，变化多端。尤其在深山之中，一天有四季，十里不同天，加上花草树木小动物，景色变幻丰富。山中也有水，有涧有溪，水大了就是瀑布，奔腾起来也气势如虹。人说「面朝大海，春暖花开」，让没见过海的人觉得有诗意，其实人在山中，看到的东西更多，诗意更浓，视觉享受更加惬意。



所以我喜欢陆地旅行多于海上，在陆地上随时都有新发现，乐趣会来找你。在茫茫大海上，就要自己找乐趣，找不到乐趣，日子就闷了。这大概也是在邮轮上随处都可见到游客横七竖八沉沉而睡的原因，那不过是在打发时间。



李纯恩