李纯恩 - 好事

好好过日子
好好过日子
李纯恩
9小時前
专栏
　　2026年伊始，最大的国际新闻是美国大兵跑到委内瑞拉，把总统马杜罗和他的老婆从睡床上拉起来抓到纽约。

　　这天跟朋友聊天，他说在这件事上美国人真是无法无天，但本事也真大，听说马杜罗保卫森严，每天睡觉都不同地方，这都可以一抓就准。我说你这种「听说」都是小红书之类的来源，不知真假。反正这个马杜罗也不是甚么好东西，一个国家给他弄得乱七八糟，老百姓苦不堪言，抓了就抓了。

　　朋友听了马上政治正确地接口说，特朗普也不是好东西。我说这就对了，世界上最好的事情就是让坏人去收拾坏人，坏人把坏人收拾了，好人就省心了。

　　有趣的是，坏人收拾坏人的时候，不管是收拾的还是被收拾的，都会觉得自己是好人。被收拾的觉得是坏人在逼害好人，收拾人的却觉得自己是在做收拾坏人的好事。但凡这种事情发生，叫委屈的和喊打的都理直气壮，都说自己面对坏人。

　　所以遇到这种事情不必上心，看热闹就是。如果不省心，硬要排出个对错，谴责这个，同情那个，那便是自寻烦恼，自讨没趣。两个坏人打架，不用好人出手，自己收拾了同类，这也算是坏人对世界的贡献。你不是说特朗普也是坏人吗？

　　朋友本来以为我会因为这个话题跟他讨论甚么人权、霸权、国际关系和国际法之类的题目，没想到我用这么简单的逻辑回答，一时反应不过来，瞠目结舌。我呷一口咖啡说，不是这样吗？

李纯恩 - 《唐吉诃德》 | 好好过日子
　　船上有个小小的阅读室，书柜里有些书，可看的很少。反正无聊，拿了一本塞万提斯的《唐吉诃德》，去船头阳光房里躺在躺椅上消遣。这本书小时候看过，后来又断断续续看连环画，看电影，如今一书在手，只管找些诙谐有趣的段落跳着看。 　　西班牙朋友说西班牙有三个代表人物，一个是哥伦布，代表了西班牙人的冒险精神；一个是毕加索，代表了西班牙的色彩；还有一个就是塞万提斯，代表了西班牙文学。《唐吉诃德》是塞万提斯
2026-01-05 02:00 HKT
好好过日子