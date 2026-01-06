林国诚 - 化解红羊劫 | 五里山

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林国诚
9小時前
　　续上期我最近和一个已认识接近30年而且相当熟络的宁波车闲谈。在西藏的历法同样预计未来两年世界上的问题。他是我认识过最全力修法的宁波车，30年都只是和他在外面食过2次斋，都是因为全天在郊外火供，所以中午在郊外的饭店食斋。宁波车刚跟我说他们刚完成了一个5年的法会。一个法会做了5年，完成超过300个灌顶。这种的专注和信心，不是一般人能做到。30年来虽然没有几多次找宁波车问卦，因为我不应该浪费宁波车的修法时间，但每一次问的准绳度是百分百。而且永远跟我说答案是确定的，他和寺院会为我因应这问题而修法。所以他说的我是不会存疑。

　　他为了明年赤马的问题，他和寺院所有僧人连续修法15天观照为了明年应修持甚么法门才可减轻明年造成的祸害，可见宁波车对明年是并不乐观。他和寺庙通过15天不断的修持、问卦、入定，共修了大黑天的祈请文和吉祥天母的祈请文各10万遍，祈请菩萨加持数次确认。这种传统是近代甚少见到的。这个是真正的大悲心。就是为了消除世间一切灾难，一切众生离苦得乐，希望整个世界都能渐渐转好。其实赤马年的气已提示我们已经先到，懂中国历法都会知道，从最近的天灾、人祸、战祸入侵的都是和火绝对有关。

　　宁波车说了3件事要做，第一今年底记得做除障法。宁波车的中心已在今个周末完法。而香港创古中心很快便开始除障法，大家把握时间参加法会。第二在白天的时候，多修多念观世音的六字大明咒或绿度母的心咒，不懂又想学的每个星期天早上10点半便共修绿度母法。重点是把所有功德回向给十方众生。祈愿世间一切灾难消除，离苦得乐。第三个方法就是晚间修狮面空行母的心咒。（待续）

林国诚

