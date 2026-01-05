Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李梦 - 向「标准化人生」说不 | 在岛上读书

李梦
9小時前
生活 专栏
　　岁末年初，人们都忙着立下新一年的「人生目标」，或是升职涨薪，或是结婚生子，大多落在世俗意义的「成功」语境中。我也曾一度汲汲于如此「成功」，直到近读英国作家温特森（Jeanette Winterson）成名作《橘子不是唯一的水果》（Oranges Are Not the Only Fruit），才发觉原来通往开心和幸福的路途万千，人生从来没有所谓的「标准答案」。

　　这是温特森的半自传式小说，全书以第一人称写成，书中女主角的童年往事与作者本人的成长经历颇多相似。养母笃信宗教且控制欲极强，试图用严苛的教义规训她的思想。在压抑冰冷的环境中长大，书中的「我」却偏偏养成一副叛逆的、天不怕地不怕的性情：为了一场爱情，她不惜背叛家庭和教会，过上颠沛流离的生活。为谋生，她在精神病院打工，遍尝生之艰辛，却从不服输、不怯懦，反而在这晦暗中笃行，寻出一条有光的路来。这光，便是阅读和书写。

　　橘子不是唯一的水果，人生也不该只有光鲜的一面。她将自己的所见、所感与所思写下，不惜剖开痛处示人，实为提醒读者特别是那些被「成见」驯顺的女孩们，忘记那些既定的身份和角色吧，你就是你，从来不是谁的谁。为爱，为自由，你可以活成你想要的模样。

