李丞责 - 火气过旺对策 | 李丞责博士玄学信箱

问：李博士您好，您的新运程书我已经看完了。书中提到我们正处于九运，五行属火，而来年的流年飞星与天干地支似乎也显示「火」气甚旺，容易影响人的情绪。我本身性格比较急躁，容易发火，很怕因为一时冲动坏了大事或得罪人。请问有甚么方法能帮到我？

踏入九运，火气当令，本质上象征活跃、速度与转变，但火过旺，确实容易令人心浮气躁、情绪起伏大，尤其本身性格急、肝火偏盛或五行火较重的人，更容易「一点即着」。情绪失衡不只影响健康，亦会引发是非、人际摩擦，久而久之甚至拖累整体运势，因此调整情绪，其实也是一种改运。



从玄学角度而言，居住环境的气场稳定，对人的情绪有直接影响。家中不宜过多尖角、强光或过于鲜艳的红色系，特别是睡房与长时间逗留的空间，摆设及家私可考虑造型圆润、或线条柔和的。家中流年「三碧是非位」可放置「黄铜化是非开心福禄寿」或「镇煞和合二仙大铜印」，有助令家中关系更和谐融洽，减少情绪波动。



在个人层面上，佩戴合适的水晶亦有辅助作用。例如黑曜石、黑碧玺有助吸纳躁动能量；月光石、海蓝宝则有安抚情绪、稳定心神的作用。不过佩戴前宜先找专业玄学师傅了解自身五行喜用神，否则若戴错了和自身五行不合的水晶，反而事倍功半。



更根本的解决之道，其实在于「心」。玄学中常说「相由心生，运随心转」。修行、静坐、内观，并非宗教专利，而是一种训练心性的方式。当一个人能观察自己情绪的生起与消退，明白「怒气来时不等于必须发作」，便不容易被情绪牵着走。火旺之年，外在刺激多，若内心有定力，反而能把火的能量化为行动力与创造力，助自身迈向成功。



李丞责