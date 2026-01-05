KellyChu - 涵盖庙街果栏玉器市场 油麻地美食购物节开锣 过百项优惠 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
9小時前
为庆祝拥有超过100年历史嘅旧油麻地警署活化重开，油尖旺民政事务处联同油麻地街坊会举办为期两个月嘅「油麻地美食购物节」，借机活络地区经济。活动集结区内众多商户，包括果栏、庙街、玉器市场等，提供逾100项餐饮及购物折扣，从珠宝玉石到地道美食，应有尽有，绝对系大家寻宝尝鲜嘅好去处！

　　讲到油麻地，唔知大家系咪同小妹一样，首先谂到庙街和果栏两个平民热门目的地。今次活动期间，庙街夜市（佐敦道至南京街段）嘅数十个美食摊档，以及吴松街临时熟食市场指定商户，都有提供丰富饮食优惠。无论系惹味十足嘅「庙街牛杂」、「九妹烧烤」，以至土耳其沙咖啡、菲律宾美食等，大部分都有9折。同时，多间果栏商户将提供「时令水果折扣」，只要跟住场内指示牌，就可以揾到参与活动嘅商户，选购精选水果并享受独家优惠。

　　而玉石爱好者天堂－－油麻地玉器小贩市场亦提供极具吸引力折扣，例如在139号档，凡购物满港币1000蚊即可享低至6折优惠，18号档和58号档亦分别提供购物满额8折优惠，另外在多间商户购物满港币500蚊亦即享9折，系时候把握机会入手心仪玉石！

