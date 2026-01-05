张诺 - 冬日暖心餐 | 任意行

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺
9小時前
生活 专栏
　　每当北风骤起，寒意窜上脊梁，肚子便打鼓咚咚响。这时，脑海里总浮现北角那一碗热腾腾的蛇羹，伴着一碟炆得软烂的羊腩－－「蛇王良」的招牌套餐，时价虽过百元，却让我念念不忘，成了冬日里驱寒解馋的必访滋味。

　　那碗蛇羹，端上桌时，羹汤氤氲着白烟，浓稠的汤底泛着晶莹光泽，一勺舀起，质地绵密合度，入口瞬间温暖舒畅。蛇肉的鲜味清雅诱人，最难得的是毫无一些老字号蛇羹店常带的腥膻，反而透出淡淡甘醇。店家细心撒上柠檬叶丝，几缕清香点缀，让整体风味层次更显丰富。我敢说，这或许是香港最滋味的蛇羹－－不靠重料掩饰，只凭真材实料与细火慢熬，成就一碗暖胃又暖心的精品。

　　而那一小碟炆羊腩，更是冬日绝配。羊腩焖得火候十足，外皮软糯，肉质滑溜，筷子轻夹即散，入口轻嚼无渣，唯有浓郁的酱香与羊肉的醇厚在舌间化开。夹一块送进嘴里，再扒两口白饭，脂香渗入米粒，每一口都让人满足喟叹。这等滋味，仿佛寒风中被注入一股暖流，从胃底蔓延至全身，暖笠笠的感觉，足以抵御一整季冷冽。难怪每逢气温下降，我总得赶去吃上几回，才觉冬日圆满。

　　「蛇王良」的套餐，那份对传统滋味的坚持，以及食材处理的细致工夫，在今日快餐当道的城市里显得格外珍贵。冬日里，若你也渴望一场味觉的慰藉，不妨来此点一碗蛇羹、一碟羊腩，让热汤与炖肉熨贴身心。

张诺

任意行