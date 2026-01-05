李纯恩 - 《唐吉诃德》 | 好好过日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩
9小時前
　　船上有个小小的阅读室，书柜里有些书，可看的很少。反正无聊，拿了一本塞万提斯的《唐吉诃德》，去船头阳光房里躺在躺椅上消遣。这本书小时候看过，后来又断断续续看连环画，看电影，如今一书在手，只管找些诙谐有趣的段落跳着看。

　　西班牙朋友说西班牙有三个代表人物，一个是哥伦布，代表了西班牙人的冒险精神；一个是毕加索，代表了西班牙的色彩；还有一个就是塞万提斯，代表了西班牙文学。《唐吉诃德》是塞万提斯的代表作，本来是为了讽刺当时流行的「骑士文学」而作，创作了唐吉诃德和他的仆人桑丘这对活宝，将骑士文化的荒谬在他们身上尽情发挥，极嘲讽之能事。但小说出版之后又引出了许多解读，终于有人认为在唐吉诃德身上有一种明知不可为而为之的精神，这种精神很对西班牙人的胃口，因而使这本小说成为经典，塞万提斯成了西班牙文学宗师。

　　既然是讽刺小说，书中的情节文字也诙谐有趣。其中有一段说唐吉诃德的家人将他发神经的原因归咎于看了太多的骑士小说，于是就打算把他家里那些小说全部销毁。他家除了骑士小说，还有一些诗集。本来负责销毁书籍的神父只拿小说去烧掉，但唐吉诃德的姪女说怕他的骑士病好了之后又想做诗人，骑士病还容易治，但想做诗人却是不治之症，并且还会传染！结果就把那些诗也一并烧了。看到这里，联想到现在那些自命的「诗人」，真的笑出来。

　　毕加索曾经应西班牙塞万提斯协会所邀，用极简单的线条画了一幅栩栩如生的唐吉诃德和桑丘。前些年我筹备拍《李纯恩世界奇影》，就因为这幅画去了西班牙拍摄，在西班牙的阳光和色彩中，向两位大师致敬。

