冯榕榕（Ruby） - 冬日轻暖 打底三宝 | 榕榕细语

新年开始，先在此送上一个祝福：但愿每位读者在新的一年，都能穿得自在、暖意绵绵。



香港的冬天，总是温柔而短暂，偶尔几天骤凉，却足够让人回味那份稀有的清冽。虽然不似北方那般漫长严冬，但一年之中，总有那几日特别刺骨的风，让人不由得想为衣橱预备几件真正可靠的打底。



冬日穿搭的魅力，在于多层堆叠带来的层次美感，一件冷衫配大褛，或长靴衬短裙，皆能营造细腻的视觉韵律。然而，保暖时易生臃肿，线条一失，便显得身形笨重。如何在温暖与优雅之间取得平衡，乃每个冬日需要细思的课题。对笔者而言，关键在于贴身的薄暖打底——它们如隐形盔甲，守护体温之余，保留身形的轻盈流畅。



冬季打底之中，第一要者，乃轻薄保暖，例如UNIQLO的HEATTECH EXTRA WARM CASHMERE。HEATTECH原理以吸湿发热纤维织就，将身体自然释放的水气转化为微热，同时于纤维间锁住一层暖空气，形成贴身微气候，近年产品加入Cashmere令到质感更丝滑，穿起来更舒适。外层虽薄，内里却效如厚衣，贴服而不拘束，配以冷衫、大褛，足以应付香港十度出头的日常凉意。



第二是复合厚身丝袜，日本多间丝袜店都大卖，外观仿若幼黑丝，实则内里为肉色绒毛层，外覆黑色薄纱。内层厚实保温，阻隔冷空气；外层修长显瘦，视觉轻盈如常。尤其适合短裙长靴之搭，既有冬韵，又不失线条优美，应付街头海风或室内冷气，皆游刃有余。



第三，高腰保暖打底短裤，腰位包覆腹腰，布料弹韧厚实，专护核心部位。温暖下腹有助血脉畅行，尤利女性生理舒适；兼收伏小腹，令针织裙、直筒裤更显顺畅。



若循序穿搭，可由上而下：先是上身保暖针织，锁住肩背手臂；次为下身厚丝袜，暖腿修线；然后是高腰短裤，固腹护宫。三者齐备，外加简约冷衫与外套，便能应付今个周末清凉气候，不必过度堆叠，保住冬日仪式之美。



新年冬初，衣橱重整之际，不妨由打底入手。当身体暖适、步履轻盈，镜中倩影自生优雅——那份温柔的冬日自在，即由此层层细心守护而来。



冯榕榕（Ruby）