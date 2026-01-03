谭纪豪 - 当我们谈艺术时，我们谈些甚么？ | 无名指

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谭纪豪
4小時前
生活 专栏
　　圣诞假期窝在家中，整理这一年看过的展览单张和表演场刊等，突然在想：「当我们谈艺术时，我们谈些甚么？」

　　我从不认为自己是艺评人，不会技术分析挂在展厅墙上的一幅画，或悬于音乐厅穹顶的一首乐曲；我只是个艺术爱好者，想与作品背后的灵魂对话，感应那些难以用语言描摹的情绪和哲思。

　　早前在台北故宫博物院看苏东坡《赤壁赋》，沿卷轴慢行时不自觉憋住了气息，看到最后一句「不知东方之既白」我长叹了一口气，那是当时唯一可抒发情绪的方法。我看到的不只是一幅杰出书法作品，甚至超越了文赋的本质，它承载着一个艺术家经历半生坎坷而悟出的大道，让一个人的私语成为所有人的共鸣。

　　初夏的敦煌之旅并不只有壁画上千年颜料的绚丽，而是一群匿名画匠的信仰与执着。舞剧《天工开物》和《垂虹别意》，分别取材自明代发明家宋应星和画家唐伯虎的人生故事，让我看到命运如何摧毁一个人，然后又成就了他。法国夏约宫国家舞蹈剧院的《无涯之躯》，直通攀岩者和杂技人的内心，探讨恐惧与勇气⋯⋯这些都是我2025年「艺术地图」的高光。

　　当我们谈艺术时，常以为自己在谈技法谈学派、谈批判谈隐喻、谈文化谈哲理，抛开这些观念，我们谈的其实是藏在深处的自己。当你被某件艺术作品触动时，试着把这份触动和自己的人生片段关联起来，便能从艺术照见自己，将零散感受梳理成更清晰的自我认知。（IG︰@tamkeiho）

资深唱片人兼乐迷
谭纪豪

谭纪豪 - 我们与恶的距离 | 无名指
　　电视上看到台北随机杀人案凶徒张文的父母下跪道歉，我心都碎了。加害者的家人其实也是受害者，儿子做出这样的恶行，父母能不痛心吗？如今张文死了，家人成为众矢之的，被「人肉」，被谩骂，连跪地道歉都被说成「作秀」。台剧《我们与恶的距离》里面说：「全天下没有一个爸爸妈妈，要花20年去养一个杀人犯。」但还是有人不卖帐，要为这笔血债找个活人埋单。 　　这桩悲剧不免让人想起11年前台北捷运随机杀人案，凶手
2025-12-27 02:00 HKT
无名指