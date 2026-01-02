Titus - 2025 重播 | 表奇立异

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　眨吓眼，又一年；当你看到这篇文章的时候，已经是2026年了。新的一年，意味着新的开始，新的盼望，以及新的表款！除了期待，还是期待。一年比一年好，大家都想。但要比2025年更精彩，就有相当的难度，因为，2025年实在太多大事发生了。

　　还记得吗，今年年初，特朗普开始了他的关税游戏，对不同的国家提高关税，展开了关税战。虽然中间有倾谈，有「停战」，但对瑞士的钟表业造成了巨大的影响，关税高达39%！试想像，一只本来10万元的劳力士，一夜之间突然变成了14万元，你还会买吗？幸好，在各个大牌子的努力之下，关税在11月已减至大概15%，总算可接受吧。

　　另外，一直较为保守，每年只会对表款作出稍微调整的劳力士，今年竟然推出了全新系列Land-Dweller，向1970年代的劳力士石英表 Oysterquartz致敬。不但采用近排流行的一体式表带 (Integrated bracelet)，还推出了全新的劳力士自家机芯。新表款及新机芯，以这牌子来说真的是「百年难得一见」。这个革命性7135机芯配备塑胶合成物料的擒纵系统，能更有效地传输动力，令振频可达致5Hz，因而提升准确度。而且，机身的设计和物料减轻了摩擦，大大地延长了机芯的寿命。

　　2025年亦是迷你及独立手表品牌最活跃的一年！我亲眼看着不少手表品牌诞生，当中甚至包括香港本地的品牌。除了新品牌、新表款，今年亦特别多联乘作品 (collaboration)。最意想不到的，是刚刚推出不久的Ulysse Nardin x Urwerk“Ur-Freak”。两个不同风格的独立制表品牌走在一起，竟然这么夹。

　　有人说手表市场正在下滑、前景黯淡，但2025年的种种发展证明了情况并非如此；市场仍然活跃，只是结构更加多元，各品牌的市场份额更分散。我反而感到欣慰，因为这一年见证到「百花齐放」：不再只是大品牌的天下，独立品牌、小众设计和创新概念都各有精彩，这才是最健康的市场状态。

