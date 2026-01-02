Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧冲 - 剧集变电影的集体回忆 | 笔泰冲动

胡慧冲
23分鐘前
生活 专栏
　　数十年前的一套电视剧，竟然在今时今日衍生出全新的电影版本！而当年担正主演的更加身兼监制、老板，这些绝对系大家的集体回忆……讲紧除咗系我哋古老板嘅《寻秦记》之外，其实仲有中村雅俊嘅《前程锦绣》！冇错，相信同我咁上下年纪嘅朋友，总会记得1970年代有套日剧叫《前程锦绣》，当时仲由罗文唱中文版主题曲，呢套剧可以话绝对经典，当年除咗无线播放，后来亚视都买咗版权，再重新配音播放。其实数十年来，除咗当年嘅电视剧，喺1980年代都曾经拍过10年再见的特别剧场版，之后亦都有20年再见、30年再见，但是偏偏就没有40年再见……

　　适逢上次中村雅俊访港，小弟访问佢嘅时候，佢竟然同我讲话正拍紧50年再见嘅电影版！之后佢嘅经理人叫我暂时唔好发放呢个消息，因为未落实细节，但估唔到而家正式公开咗，仲已经拍摄完成，1月9日起会喺日本电影院播出。除此之外，佢哋原班人马亦都会有一个50年再见嘅舞台剧版本，呢啲绝对系集体回忆！唔好话人生有几多个10年，而家讲紧嘅系50年，难得剧中嘅主角，尤其是三位男主角都仲健在，自己作为一个《前程锦绣》电视剧粉丝，实在觉得成件事好梦幻！冇谂过细个时候睇嘅一套电视剧，随住日渐长大，50年后再有机会见到佢哋原班人马合体演出！感觉就等于香港观众见到古老板嘅《寻秦记》令所有演员回归一样。好老实讲，呢套《前程锦绣》50周年电影未必有机会喺香港上映，所以都要争取机会去走一走看一看，重拾当年的回忆。正如个个都话要去睇《寻秦记》一样，迟啲泰国有得上我都会去睇！人越大越喜欢想当年，一啲集体回忆可能就系我哋嘅最佳娱乐。

胡慧冲

