黄诗诗 - 开Dom Perignon香槟 贺新年 | 诗诗酒乐园

黄诗诗
23分鐘前
生活 专栏
　　新一年祝大家身体健康！平安大吉！事事顺利！相信很多爱酒的朋友，都会在特别日子或节庆，开一瓶特别的葡萄酒庆祝！我喜欢在新年开香槟，「卜」一声非常有仪式感，令人雀跃！新年新开始，选甚么特别香槟庆祝好？这令我想起早前参加法国著名香槟庄Dom Perignon联乘香港置地文华东方酒店3星米芝莲餐厅Amber 20周年的「8手联乘Dom Perignon Society盛宴」活动。

　　8手星级名厨包括Richard Ekkebus、Jungsik Yim、Cedric Satabin及Yusuke Takada，配以Dom Perignon 2015年及Dom Perignon P2 2005年香槟。首先以Dom Perignon 2015年作欢迎酒，然后走入Amber厨房跟4位大厨会面，并在厨房试食4款餐前小食，之后便回到餐厅试4款主菜及甜品，每款菜式都各具特色，配以两款Dom Perignon香槟，相当精彩！

　　Dom Perignon 2015年香气四溢，陈酿约8年才出厂，清新而具层次，带白花、蜜糖、柑橘、青木瓜、柠檬皮、咖啡豆、烤烘及矿物等味道。至于Dom Perignon P2 2005年，P2（Plénitude 2）意思是更长时间陈酿，最少15年才除渣入瓶，带来更具层次的味道。此香槟带烤烘、白花、牛油面包、果仁、杏仁、蜜糖、柑橘、芒果及矿物等味道，复杂而余韵悠长。

　　这20周年美酒佳肴盛宴十分难忘，那就开一瓶Dom Perignon香槟贺新年，回味一下，同时展望新一年会有更多难忘体验！祝大家新年快乐！

葡萄酒及烈酒作家
酒评人及电视节目主持
黄诗诗

