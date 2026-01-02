郭志仁 - 除夕求婚 剧本出错 | 九宫格

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁 - 除夕求婚 剧本出错

郭志仁
23分鐘前
生活 专栏
　　好多人拣求婚日子，都爱特别时刻：生日、旅行、纪念日。建筑界C先生在某年除夕倒数，漫天烟花下向女友求婚。只是他没料到，原来烟花的吸引力可以盖过一切，差点误了大事。

　　C先生知道女朋友钟意烟花汇演，于是在12月31晚，带她到尖沙咀海傍出席倒数活动，打算在全城屏息瞬间拿出戒指。事前特意找来专业朋友拍摄，将自己完美融入周柏豪《我的宣言》MV之中。 

　　他还找来两位朋友做后援，一位负责偷偷拍下求婚一刻，一位负责影相留念。除夕当晚，烟花盛放，朋友按剧本准时把求婚影片传给女朋友。C先生接力演出：「咦，佢send嘢俾你㖞，叫你一定要即刻睇。」女友却毫不犹豫回一句：「而家梗系睇烟花啦！佢send嚟都系无聊嘢，唔使理住。」计划一瞬间失焦。 

　　C先生只好硬着头皮，一次又一次重复：「你睇吓啦，可能真系好重要。」差不多一分钟，女友才察觉有古怪，打开求婚影片。最后当然成功，但事后四人笑着总结，烟花盛放时求婚太难，人人眼球都追住天空最亮的一点，而你却期望对方把目光落在电话或你身上。 

　　从此以后，他们每年除夕倒数，一边庆祝求婚纪念日，一边迎接新年。最近，家里又添了两位新成员，倒数庆祝成了一家四口每年最有仪式感的时刻。 

　　祝愿《头条》读者2026年继续甜蜜幸福，有爱情滋润，新一年继续冻龄回春。

　　「听清楚，同生与死好吗？」

         周柏豪－－《我的宣言》

郭志仁

